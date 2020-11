Mundo A Áustria determina toque de recolher e fechamento de restaurantes em combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

O chanceler Sebastian Kurz anunciou as medidas em entrevista à imprensa e elas entrarão em vigor a partir de terça-feira. (Foto: Reprodução)

A Áustria anunciou no sábado (31) um toque de recolher noturno e o fechamento de cafés, bares e restaurantes para todos os serviços com exceção de pedidos para viagem, uma vez que as infecções por coronavírus se aproximam do que o governo diz ser um nível insustentável para seu sistema de hospitais.

O país adotou um lockdown abrangente e efetivo durante a primeira onda de infecções em março, mas evitou ação similar mesmo com os casos diários subindo. Bares, restaurantes e teatros permaneceram abertos em tentativa de ajudar o crescimento econômico.

As infecções diárias saltaram para mais de 5.600 na sexta-feira (30) – novo recorde para o país. Número próximo aos 6 mil novos casos diários, margem na qual o governo diz que ultrapassará a capacidade dos hospitais.

O chanceler Sebastian Kurz anunciou as medidas em entrevista à imprensa e elas entrarão em vigor a partir de terça-feira (3), durando até o final de novembro. Entre elas está o toque de recolher das 20h às 6h.

As medidas não compõem um lockdown geral, com lojas, indústrias, jardins de infância e escolas primárias permanecendo abertas. Escolas secundárias e universidades adotarão ensino à distância, disse Kurz.

Reino Unido

Só se poderá sair de casa a trabalho (que não puder ser feito de casa), educação, exercícios, acompanhamento médico, comprar suprimentos e providenciar cuidados a outras pessoas. Lojas de produtos essenciais, escolas e universidades seguirão abertas. Bares e restaurantes poderão funcionar apenas para entregas. Haverá variações regionais do lockdown de acordo com a forma como o novo coronavírus se espalhar em cada local.

Alemanha

Espaços de lazer e restaurantes devem ser fechados, eventos de entretenimento proibidos e festas devem ser restringidas a partir de 2ª feira (2.nov.2020). Reuniões externas só serão permitidas para, no máximo, membros de 2 casas diferentes e, no máximo, 10 pessoas. A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu que as pessoas evitem viagens pessoais e visitas a outras pessoas, incluindo membros da família. As medidas valem até o final do mês de novembro.

França

Desde 6ª feira (30.out.2020) estabelecimentos públicos, como restaurantes e bares foram fechados. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que escolas continuarão abertas e o trabalho poderá continuar, mas, se possível, de casa. “As pessoas poderão sair de casa para trabalhar, ir ao médico, dar assistência a 1 parente, fazer compras essenciais ou tomar ar nas proximidades de casa”.

Itália

O Ministério da Saúde italiano anunciou novas medidas restritivas até 24 de novembro. Recomendou que as pessoas evitem utilizar os transportes públicos ou privados, exceto para trabalhar, estudar, por motivos de saúde, assuntos urgentes, para realizar atividades ou usar serviços que ainda estejam disponíveis. Ruas e praças serão fechadas às 21h, sem prejuízo da possibilidade de acesso e saída de lojas que ainda estejam legalmente abertas e casas particulares. Bares e restaurantes só podem funcionar das 5h às 18h, incluindo domingos. Mesas devem ter até 4 pessoas, mas se morarem na mesma casa, número pode ser maior. As academias, piscinas, centros de natação, centros de bem-estar e spas tiveram o funcionamento suspenso, com exceção daqueles que prestam os serviços de saúde. Atividades esportivas ou de exercícios ao ar livre são permitidas, mesmo em áreas equipadas e parques públicos (se acessíveis), seguindo a distância de segurança interpessoal de, no mínimo, 2 metros para atividades esportivas.

Suíça

Desde 5ª feira (29.out.2020), boates devem fechar as portas. Bares e restaurantes precisam fechar das 23h às 6h. Com exceção de famílias e membros da mesma casa, os clientes estarão sentados em mesas de, no máximo, 4 pessoas. O uso de máscaras é obrigatório. Eventos públicos com mais de 50 pessoas estão proibidos, incluindo reuniões culturais e religiosas e jogos esportivos. As exceções incluem reuniões políticas organizadas e eventos para recolher assinaturas para 1 referendo.

