Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Medida contempla 700 metros entre as ruas Sepúlveda e General Portinho (Centro Histórico). (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Nesta semana, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) começou a implantar a sinalização do novo trecho de ciclovia e faixa exclusiva de ônibus no eixo da avenida Mauá (Centro Histórico de Porto Alegre), próximo à orla do Guaíba e uma das principais vias de acesso para quem chega à cidade. A medida contempla 700 metros entre as ruas Sepúlveda e General Portinho.

O lado esquerdo será reservado à pista para o transporte coletivo, enquanto o direito servirá para o tráfego de bicicletas. Já para os carros e demais veículos, permanecem as mesmas três vias – e a garantia da prefeitura de que não ocorrerá redução do fluxo no trecho. Ainda não há previsão de quando o novo sistema entrará em funcionamento.

A ação faz parte de um projeto que tem implantado mais 22 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus em 16 novos trechos da capital gaúcha. Segundo a EPTC, o objetivo é privilegiar a mobilidade ativa, por meio de novas travessias com semáforo para pedestres, ciclovias (isoladas fisicamente) ou ciclofaixas (apenas com pintura indicativa) e urbanismo tático, a fim de valorizar o espaço e a segurança de pedestres e ciclistas.

Após o início da operação, o local vai passar por um período de acompanhamento e orientação aos motoristas, em que haverá reforço nas ações educativas e presença de agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado daquele espaço, assim como já ocorre nos novos trechos das avenidas Goethe, Luiz Englert/Paulo Gama, Independência, rua da Conceição (junto à Estação Rodoviária) e Mostardeiro. Também serão instaladas faixas educativas para reforçar a orientação aos condutores no trecho.

Essa iniciativa integra as ações do MobiliPOA, programa de mobilidade que organiza e disciplina os diferentes modais de transporte e circulação em Porto Alegre. Ao divulgar a notícia sobre a mudança em andamento na configuração viária do trecho da avenida Mauá, o site da prefeitura acrescentou:

“As medidas de priorização do transporte coletivo contribuem para a regularidade da operação e mais agilidade nas viagens, o que auxilia na diminuição no tempo do deslocamento dos usuários. Isso atrai novos passageiros, pois melhora a qualidade do serviço. Com viagens mais rápidas, sem congestionamento, também é possível economizar combustível”.

