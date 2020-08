Um terremoto de magnitude 4,6 foi registrado na cidade de Mutuípe, na Bahia, na manhã do domingo (30). Segundo o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao todo foram três tremores, sendo o principal às 7h45. Até o momento não há informações sobre feridos.

Após o primeiro tremor, o mais forte, mais dois foram registrados, sendo um de magnitude 4.2 e o outro de 3,7. O epicentro deste último foi em São Miguel das Matas. Segundo o site G1, moradores da capital, Salvador, e de cidades próximas a Mutuípe também sentiram o impacto. Houve registros em Amargosa, Castro Alves, São Miguel das Matas e Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

“A gente fez uma análise preliminar e esse evento maior foi registrado pela rede mundial, foi de magnitude 4,6, a 6 km a sul para sudoeste de Mutuípe. Salvador fica a pouco menos de 100 km de Mutuípe e, com essa magnitude, ele certamente foi sentido em Salvador. Ele foi registrado em todas as estações da rede sismográfica brasileira, que a gente tem financiada pelo Serviço Geológico Brasileiro”, detalhou Aderson Nascimento, coordenador do Laboratório de Sismologia da UFRN ao G1.

Ainda não há informações sobre o que causou o terremoto. Morador de Mutuípe, o engenheiro Amauri Silveira, de 40 anos, conta que a intensidade do abalo foi tão forte que pôde sentir os móveis de casa tremendo.

“Estava colocando a mesa do café e comecei a sentir o abalo no chão, vi as portas do armário e talheres tremendo. Com o susto, muitos vizinhos saíram de suas casas e foram para a rua, com medo de desabamentos”, relata.

Um levantamento da MetSul Meteorologia, uma empresa privada especializada em meteorologia, mostra que mesmo o Brasil não sendo uma região de grande atividade sísmica, em algumas regiões o fenômeno é recorrente. Em julho, um terremoto de 3,5 de magnitude na escala Richter foi registrado no litoral sul da Bahia, na altura da cidade de Ilhéus. Em 2017, uma criança de 5 anos morreu e seis pessoas ficaram feridas após um tremor na comunidade rural de Caraíbas, em Itacarambi, Minas Gerais. Também são frequentes os relatos de abalos sísmicos na Serra Gaúcha.

Relatos

Os tremores ocorreram logo pela manhã, por volta das 7h30. “Tudo na minha casa tremeu. Foi rápido, durou uns dois segundos, mas de início foi uma sensação ruim. Nós, de Muniz Ferreira, nunca presenciamos uma coisa dessas, então ficamos preocupados. Me falaram também de tremores em Nazaré, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Sapaeçu, mas ainda não sabemos a origem disso”, contou o estudante Kaylan Anibal, 19 anos.

O prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, também sentiu o chão balançar e já acionou as autoridades competentes para entender o que aconteceu. “Sentimos um tremor em Amargosa e há relatos de que isso ocorreu na região inteira. Não sabemos ainda o que aconteceu, estamos buscando junto com a Defesa Civil do estado para ver se algum centro de sismologia registrou”, contou.

Segundo o gestor municipal o tremor foi rápido, mas de grande intensidade. “Foi forte e durou uns três segundos. Foi assustador. Não temos relatos de danos nas ruas ou nas casas, mas estamos com equipes nas ruas para verificar. Fomos informados de relatos da mesma situação em Santo Antônio de Jesus, Mutuípe, Laje, São Miguel, Elísio Medrado”, completa.