Notícias A Brigada Militar recebeu oito viaturas e mais de 3 mil coletes balísticos

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Investimento de R$ 3,8 milhões contemplará Porto Alegre e Viamão. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Uma cerimônia oficial em frente ao Palácio Piratini marcou, na tarde dessa quinta-feira, a entrega de oito viaturas e mais de 3 mil coletes balísticos para a BM (Brigada Militar). A medida de reforço à segurança pública no Rio Grande do Sul demandou um investimento de aproximadamente R$ 3,8 milhões.

Participaram do evento o governador Eduardo Leite e o seu vice Ranolfo Vieira Júnior, que acumula o cargo de titular da SSP (Secretario da Segurança Pública). Quem também esteve presente foi o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior.

São 3.038 coletes que vão repor as peças com prazo de vencimento neste ano em todos os CRPOs (Comandos Regionais de Polícia Ostensiva. O custo de R$ 2,7 milhões foi bancado foram adquiridos com recursos do Fesp (Fundo Especial da Segurança Pública).

Já os oito veículos, modelo Mitsubishi L200 Triton dotados de cabine-cela, foram destinados a Porto Alegre (seis unidades), Viamão (uma) e Batalhão de Aviação da corporação (uma). O investimento, nesse caso, foi viabilizado por verbas do Fesp e de multas e convênios com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), no valor de R$ 1,1 milhão.

Declarações

“A gente um compromisso muito forte com a segurança pública, tanto com a quantidade de efetivo, que está sendo reposto seguindo um calendário já divulgado, quanto com a garantia das condições de operação dos agentes, sem deixar haver precarização da estrutura para prestação de um serviço que é absoluta prioridade para a população, que é a segurança”, afirmou Leite.

“Estamos fazendo os investimentos necessários e contamos com a sociedade, principalmente através do Piseg (Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública), além do apoio de recursos federais e do próprio Estado, de forma estratégica e monitorada pelo programa ‘RS Seguro’, para reduzir os índices de criminalidade no Rio Grande do Sul. Estamos conseguindo, mas vamos continuar firmes, sem tolerância com a violência”, concluiu.

“Esse investimento foi feito com recursos exclusivamente do Estado para incrementar os serviços e equipamentos de trabalho e proteção da nossa Brigada Militar. Reforça a priorização da Segurança Pública e reflete as premissas do RS Seguro, em especial o investimento qualificado”, acrescentou Ranolfo.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior, por sua vez, ressaltou a redução da criminalidade como marca do trabalho integrado entre as forças de segurança estaduais e municipais. A cooperação entre Estado e Município contribuiu, por exemplo, na queda de 42% no roubo de veículos de 2018 (8.215) para 2019 (4.761) em Porto Alegre.

“O entrosamento, com o compartilhamento de dados e tecnologia, consolidou o Município no papel de colaborar diretamente com os órgãos de segurança pública”, enfatizou o chefe do Executivo estadual.

Em dois meses, a prefeitura espera dobrar as 850 mil placas de veículos monitoradas por dia, com a finalização do cercamento eletrônico. “Todas as 20 entradas e saídas da cidade serão vigiadas, com aumento de 70% na fiscalização”, promete a gestão.

“Porto Alegre encontrou e fincou a bandeira na segurança quando a tecnologia passou a ter papel fundamental de auxiliar os órgãos estaduais e federais contra o crime”, sublinhou o secretário municipal de Segurança, Rafão Oliveira, que também esteve no evento.

O trabalho em conjunto com o Estado é viabilizado no GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), instalado desde abril do ano passado. Entre as pautas temáticas fixas do Gabinete, estão roubo e furto de veículos, comércio ilegal, Código de Postura, integração do sistema de informação, colaboração para punibilidade e controle de invasões.

As ações se baseiam no uso de ferramentas importantes, como o cercamento eletrônico e o aplicativo Detetive Cidadão, por meio do qual as pessoas podem informar sobre veículo suspeito de roubo. Basta fotografar a placa e informar a localização pelo aplicativo. Se o veículo tiver sido roubado, é emitido um alerta às autoridades policiais e ele passa a ser monitorado em tempo real. A ferramenta pode ser baixada em iOS ou Android.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário