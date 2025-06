Rio Grande do Sul A cada quatro municípios gaúchos, um foi afetado pelas chuvas em excesso nos últimos dias

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Mais de 6 mil gaúchos tiveram que deixar suas casas. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

Boletim divulgado no início da noite desse sábado (21) pela Defesa Civil estadual aponta que o impacto das chuvas em excesso nos últimos dias abrange 125 dos 497 municípios gaúchos, o que representa mais de 25% do total. O levantamento abrange três mortos, um desaparecido e 6.018 indivíduos que precisaram sair de casa, incluindo 733 resgatados pelas forças de segurança ou salvamento – além de 139 animais.

Na lista constam, ainda, uma prefeitura com decreto de estado de calamidade pública – Jaguari – e outras 20 em situação de emergência: Agudo, Amaral Ferrador, Cacequi, Cerro Branco, Cruzeiro do Sul, Dona Francisca, Júlio de Castilhos, Liberato Salzano, Montenegro, Nova Palma, Nova Santa Rita, Paraíso do Sul, Passa Sete, Rosário do Sul, São Francisco de Assis, São Sebastião do Caí, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi e Tupanciretã.

Rios em cota de atenção

– Caí (Nova Palmira a Feliz): tendência de declínio.

– Quaraí: tendência de declínio.

– Santa Maria (Rosário do Sul): tendência de estabilidade.

– Taquari (Santa Tereza a Porto Mariante): tendência de declínio.

Rios em cota de alerta

– Caí (Costa do Rio Cadeia e São Sebastião do Caí): tendência de declínio.

– Gravataí (Gravataí e Alvorada): tendência para estabilidade.

– Guaíba: níveis elevados durante os próximos dias, mas sem expectativa de atingir a cota de inundação do Cais Mauá ou no Gasômetro, no Centro Histórico de Porto Alegre – na noite desse sábado, o índice era de 2m62cm pela régua eletrônica instalada no local (cota de inundação: 3 metros).

– Paranhana (Taquara, na Foz do Paranhana): tendência de lento declínio.

– Santa Maria (Dom Pedrito): tendência de declínio.

– Taquari (Taquari): tendência de declínio.

Rios em cota de inundação

– Caí (Montenegro): tendência de declínio.

– Ibicuí (Manoel Viana): tendência de lenta elevação.

– Ibirapuitã (Alegrete): tendência de estabilidade.

– Ilhas da Região Metropolitana: níveis variando entre estabilidade e declínio.

– Jacuí (Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí): lento declínio em Cachoeira do Sul; elevação, também lenta, a partir de Rio Pardo.

– Sinos (Campo Bom e São Leopoldo): tendência de estabilidade em Campo Bom e lenta elevação em São Leopoldo.

– Uruguai (São Borja a Uruguaiana): tendência de lenta elevação.

Hospitais

Os moradores do município de Paraíso do Sul ainda estão sem acesso ao hospital local. Em Rolante, quatro pacientes transferidos da Fundação Hospitalar continuam internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha. Nos demais hospitais do Estado o funcionamento é normal.

Informações sobre os pontos com bloqueios parciais e totais nas estradas e situação das barragens, além dos avisos e alertas da Defesa Civil e imagens do radar meteorológico, podem ser conferidas em links no site defesa.rs.gov.br. O próximo boletim tem divulgação marcada para as 9h deste domingo (22).

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, recomenda-se o cadastro para recebimento dos alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por mensagem SMS ao número 40199. Uma confirmação é então enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui. Em seguida é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.

(Marcello Campos)

