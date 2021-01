Geral A Caixa anuncia a abertura de 75 novas agências, na contramão do Banco do Brasil

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

A Caixa Econômica Federal vai abrir mais 75 unidades no País, entre 55 agências e 20 filiais especializadas em agronegócio. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal vai abrir mais 75 unidades no País, entre 55 agências e 20 filiais especializadas em agronegócio, informou o banco. É um movimento na direção contrária do Banco do Brasil, que chegou a divulgar o plano de fechar 361 filiais neste primeiro semestre , além de programas de demissão voluntária, o que gerou protestos e quase resultou na demissão do presidente da instituição, André Brandão neste mês.

Incomodado com os planos do Banco do Brasil, Bolsonaro cogitou demitir André Brandão, em razão da repercussão no mundo político e da possibilidade de prejudicar a relação do governo com o Congresso às vésperas da eleição da presidência da Câmara e do Senado. Bolsonaro somente recuou por receio das reações no mercado contrárias a uma intervenção, já que o banco tem capital aberto e ações negociadas em bolsa.

A expansão da Caixa, descrita pelo banco como a maior dos últimos anos, mira principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país. Ao todo, deve gerar mais de 1.500 empregos no país ao longo de 2021, começando pela contratação imediata de 566 profissionais para reforçarem a operação.

“Além de reforçar o time de atendimento, o banco fomenta a economia, gerando emprego e renda a centenas de famílias”, diz Pedro Guimarães , presidente da Caixa em comunicado.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a abertura das 75 agências da Caixa em todo o País nos próximos três meses. Em sua live semanal, Bolsonaro convocou o presidente da Caixa, que disse que mais de 50 dessas agências serão abertas no Norte e Nordeste, boa parte delas focadas no agronegócio e em municípios de mais de 40 mil habitantes. “Tudo foi aprovado pela diretoria no começo da semana”, disse Guimarães.

A iniciativa da Caixa pode ser encarada como uma provocação ao Banco do Brasil, já que o agronegócio é um dos principais filões do BB, líder em crédito rural.

Na live, Bolsonaro deixou claro que algumas das agências serão abertas em Goiás a pedido do deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO). Haverá ainda novas agências em municípios do Maranhão, Ceará, Bahia, Pernambuco, Piauí, Pará e Mato Grosso, segundo o presidente.

A Caixa tem se firmado como o braço de interlocução do governo com a população de baixa renda, com a imagem de um banco social. Foi por meio da Caixa que o governo distribuiu a injeção de R$ 55 bilhões mensais em recursos no auxílio emergencial, criado para ajudar os trabalhadores informais a atravessarem a crise. Pedro Guimarães já apareceu diversas vezes ao lado do presidente Jair Bolsonaro em transmissões semanais por rede social. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

