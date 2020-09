À agência de notícias Reuters o presidente da Abipesca, Eduardo Lobo, disse que os “testes estão sendo feitos na China” e, se não forem encontrados indícios de contaminação, a indústria poderá voltar a exportar normalmente aos chineses.

“É um procedimento normal, o setor está tranquilo quanto à segurança do produto no Brasil e estamos trabalhando em harmonia com a autoridade chinesa, que está nos informando o que está acontecendo”, afirmou.

O Brasil é um grande importador de peixes, com volumes anuais em torno de US$ 1,3 bilhão, incluindo salmão e bacalhau, mas está no caminho de avançar no mercado exportador.

A expectativa é de que as exportações de pescados do Brasil aumentem para US$ 600 milhões por ano em 2021 e ultrapassem US$ 1 bilhão em 2025.

Suspensão de carne de frango

A China já afirmou ter detectado coronavírus em outras embalagens de produtos brasileiros. No dia 13 de agosto, a prefeitura de Shenzhen disse ter encontrado rastros do vírus em um controle de rotina de frango importado do Brasil. O lote pertencia à unidade da cooperativa Aurora, em Xaxim (SC).

Dias depois, em 20 de agosto, a própria cooperativa suspendeu temporariamente os embarques de carne de frango da planta de Xaxim para os chineses, até que o episódio seja totalmente esclarecido.