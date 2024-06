Rio Grande do Sul A cidade gaúcha de São Borja receberá entreposto da Zona Franca de Manaus

24 de junho de 2024

Unidade funcionará como centro de distribuição de produtos como eletroeletrônicos. (Foto: EBC)

Com uma promessa de R$ 50 milhões em investimento, A empresa catarinense Ponta Negra venceu licitação promovida pelo governo do Amazonas para construir na cidade gaúcha de São Borja (Fronteira-Oeste) um entreposto da Zona Franca de Manaus (ZFM). Trata-se de um grande armazém logístico para recebimento e distribuição de produtos como eletroeletrônicos para outros Estados e países.

A unidade deve ser inaugurada em cerca de cinco meses, ou seja, em novembro, com uma expectativa é de geração de 250 empregos diretos. Esse será o quinto entreposto brasileiro da ZFM, que já conta com instalações em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

“O município de São Borja faz fronteira com a Argentina, sendo um ponto estratégico para o escoamento de mercadorias aos países da América do Sul”, ressalta o governo do Estado. Dentre as empresas que poderão se beneficiar com a iniciativa estão:

– Samsung (eletroeletrônicos).

– Bic Amazônia (produtos de consumo).

– LG Electronics (eletroeletrônicos).

– Moto Honda da Amazônia (motocicletas)

– Sony (eletroeletrônicos).

– Philips (eletroeletrônicos).

– Whirlpool (eletrodomésticos).

Proprietário da empresa Ponta Negra, o executivo Sérgio Bringel participou do anúncio oficial da novidade, nessa segunda-feira (24), ao lado de autoridades como o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, e o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo. Também compareceu o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Ernani Polo discursou na ocasião: “Esse entreposto em São Borja representa uma oportunidade não só para o Estado, mas para todo o Brasil. É mais um ponto logístico que contribuirá muito para nossas parcerias comerciais e servirá para atender de forma mais próxima e ágil os países do Mercosul”.

PIB Estadual

Às 9h30min desta terça-feira (25), o governo do Estado divulgará boletim relativo ao Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul durante o primeiro trimestre. O estudo foi elaborado por técnicos do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Em destaque, dados sobre o desempenho dos diferentes setores econômicos regionais, além de informações comparativas com a conjuntura nacional. O evento será realizado presencialmente no Centro Administrativo de Contingência (avenida Joaquim Porto Villanova nº 201, bairro Jardim Carvalho, na Zona Norte de Porto Alegre) e também poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da SPGG no site de vídeos Youtube.com.

(Marcello Campos)

