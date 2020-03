Notícias A circulação de ônibus do transporte coletivo fica ainda mais restrita a partir desta segunda. Algumas linhas passam a operar com 50% da capacidade

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Funcionamento do serviço será fiscalizado pela EPTC. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

Nesta segunda-feira (23), a tabela horária de ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre passa a sofrer novas restrições, no âmbito das ações de combate ao coronavírus. A redução varia de 10% a 50% na oferta do serviço pelas linha de ônibus, conforme previsto em decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior na última sexta-feira. Também são abrangidos pelas mudanças o transporte particular, incluindo aplicativos como o Uber.

A consulta sobre horários pode ser feita por meio do aplicativo do TRI, disponível em www.tripoa.net.br. Já a fiscalização ficará a cargo de agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e de outros órgãos ligados à administração municipal. Na semana passada, o Executivo constatou uma baixa de 50% no volume de passageiros transportados.

As determinações podem ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município no que se refere à pandemia. Confira, a seguir, algumas das principais mudanças temporárias (algumas já implementadas pela prefeitura), de acordo com informações divulgadas no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br:

– As concessionárias e permissionárias de transporte coletivo devem observar rigorosamente a tabela horária dos transportes coletivos fornecida pela EPTC, sob pena de responsabilização pessoal civil e penal de seus respectivos administradores.

– O limite de passageiros conforme a disponibilidade de assentos, não podem ser transportados em pé;

– A restrição de circulação de idosos, nos horários de pico das 6h às 9h e das 16h às 19h;

– Manter à disposição, na entrada e saída do veículo, álcool gel 70%, para utilização dos passageiros, motoristas e cobradores;

– Com a suspensão das aulas, estudantes podem utilizar o transporte das 11h às 14h30min, a fim de garantir acesso à refeição servida nas escolas;

– Para os táxis e veículos a serviço de aplicativos de transporte, seguem as medidas anteriores: os carros devem passar por limpeza a cada viagem, disponibilizar álcool-gel 70% aos passageiros, circular com as janelas abertas e higienizar equipamentos eletrônicos como máquinas de cartão de crédito e débito.

Recomendações aos usuários



– Higienizar as mãos antes e depois de cada viagem;

– Evitar contato desnecessário com as diversas partes do veículo;

– Seguir a etiqueta respiratória: proteger boca e nariz ao tossir e espirrar;

– Preferir a realização de pagamento com cartões de crédito e débito.

(Marcello Campos)

