Rio Grande do Sul tem 61 casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Do total de casos confirmados, 36 estão em Porto Alegre

Os casos de coronavírus aumentaram para 61 no Rio Grande do Sul, de acordo com boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde), informado na tarde deste sábado (21).

Do total de casos confirmados, 36 estão em Porto Alegre. Até essa sexta-feira (20), outras 10 cidades gaúchas há haviam registrado casos positivos ao Covid-19.

Dos cinco novos pacientes estão: um mulher, de 51 anos, de Bagé; duas mulheres, 69 e 79 anos, de Bento Gonçalves; uma mulher, de 39 anos, de Carlos Barbosa; e um homem, de 67 anos, de Viamão.

Brasil

Conforme o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado, o País registra ao todo 1.128 casos – 26 na região Norte, 642 no Sudeste, 138 no Centro-Oeste e 154 no Sul.

