Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil contestou as acusações do governo dos Estados Unidos de que o País adota práticas desleais no comércio internacional

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Entidade afirma que políticas seguem regras da OMC e não discriminam produtos americanos. (Foto: Wenderson Araujo/CNA)

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) contestou veementemente as acusações feitas pelo governo dos Estados Unidos de que o Brasil adota práticas comerciais desleais no cenário internacional. Em uma manifestação formal protocolada na sexta-feira (16), a entidade defendeu que as políticas comerciais e agrícolas do país estão em total conformidade com as normas da Organização Mundial do Comércio (OMC) e negou qualquer tipo de tratamento discriminatório contra produtos norte-americanos.

A controvérsia surgiu no contexto de uma investigação aberta pelo escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês), com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana. Este dispositivo legal permite que o Executivo norte-americano investigue e, se considerar necessário, imponha sanções unilaterais contra países cujas políticas sejam consideradas injustas ou prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos. No caso brasileiro, Washington apontou seis áreas de interesse específico: tarifas preferenciais, barreiras ao etanol americano, práticas relacionadas ao desmatamento ilegal, entre outros pontos.

Em resposta às alegações, a CNA defendeu que o Brasil atua dentro dos princípios do comércio internacional justo e transparente. “O agronegócio brasileiro está intrinsicamente ligado ao mercado internacional, seja comprando insumos ou vendendo sua produção”, afirmou Sueme Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA. Ela destacou que a competitividade do setor se deve a ganhos de produtividade, inovação e sustentabilidade, e não a favorecimentos institucionais.

Sueme ainda reforçou que o Brasil se consolidou como um dos maiores exportadores agrícolas do mundo por ser “altamente produtivo e competitivo”. Ela também demonstrou confiança de que o processo conduzido pelos Estados Unidos demonstrará o comprometimento do setor agropecuário brasileiro com as normas internacionais: “A CNA tem confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso, não só, do agro, mas de toda economia brasileira num comércio internacional justo e baseado em regras claras.”

O documento encaminhado aos EUA detalha os argumentos brasileiros em três frentes principais:

* A rede de acordos comerciais preferenciais firmados pelo Brasil é bastante limitada e representa apenas 1,9% das importações, estando plenamente alinhada com as normas da OMC;

* A tarifa de 18% aplicada ao etanol importado dos EUA é inferior à cobrada de países do Mercosul, e o programa RenovaBio — citado na investigação — está aberto a produtores estrangeiros, sem restrições discriminatórias;

* O Brasil possui uma legislação ambiental robusta, além de sistemas modernos de monitoramento e rastreamento da produção, o que permite combater o desmatamento ilegal com mais eficácia.

A tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos tem crescido, especialmente com o governo americano ampliando o uso da Seção 301 para questionar as políticas internas de seus parceiros. Atualmente, os EUA são o terceiro maior destino das exportações do agronegócio brasileiro, atrás apenas da China e da União Europeia. Em setembro, a CNA deve participar de uma audiência pública convocada pelo USTR, onde irá defender presencialmente os interesses do setor. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

“Dizer que o Brasil é protecionista é quase brincadeira”, afirma o ministro da Fazenda
“Sanções de Trump contra o Brasil deixarão sequelas permanentes”, afirma ex-funcionária dos Estados Unidos
https://www.osul.com.br/a-confederacao-da-agricultura-e-pecuaria-do-brasil-contestou-as-acusacoes-do-governo-dos-estados-unidos-de-que-o-pais-adota-praticas-desleais-no-comercio-internacional/ A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil contestou as acusações do governo dos Estados Unidos de que o País adota práticas desleais no comércio internacional 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro Alexandre de Moraes define prazo para que núcleo 4 da trama golpista apresente suas alegações finais
Política Brasil entrega resposta ao governo Trump, defende o Pix, a soberania do Supremo, e diz que não adota práticas desleais no comércio
Política “Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos”, escreve a Embaixada dos EUA no Brasil
Rio Grande do Sul Obras em nove rodovias estaduais do Rio Grande do Sul devem alterar o trânsito nesta semana
Mundo Líderes europeus insistem em cessar-fogo imediato entre Rússia e Ucrânia
Brasil Supremo valida lei que permite devolução de valores pagos na conta de luz. Consumidor tem 10 dias para pedir dinheiro de volta
Economia Os cálculos sugerem que o tarifaço de Trump deverá reduzir nossas exportações em aproximadamente R$ 5 bilhões em 2025 e outros R$ 10 bilhões em 2026
Política Afetados pelo tarifaço, setores ligados a Bolsonaro procuram o governo Lula
Política Lula deve defender a soberania brasileira no discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York
Mundo Em reunião com Zelensky, Trump diz que os Estados Unidos darão garantias de segurança à Ucrânia
Pode te interessar

Economia “Sanções de Trump contra o Brasil deixarão sequelas permanentes”, afirma ex-funcionária dos Estados Unidos

Economia “Dizer que o Brasil é protecionista é quase brincadeira”, afirma o ministro da Fazenda

Economia Vendas para o Dia dos Pais em Porto Alegre superam projeção e ultrapassam R$ 200 milhões

Economia Prévia do PIB brasileiro cai em junho, mas acumula crescimento de 0,3% no segundo trimestre deste ano