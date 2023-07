Notícias A confirmação do economista Marcio Pochmann para a presidência do IBGE repercutiu negativamente em setores liberais da economia

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Indicação de Pochmann foi um pedido do presidente Lula. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A confirmação do economista Marcio Pochmann para a presidência do IBGE repercutiu negativamente em setores liberais da economia. Ligado à ala mais à esquerda do PT, o atual presidente do Instituto Lula é um desenvolvimentista que defende aumento de gastos públicos e causa preocupação em relação à responsabilidade fiscal.

Para o economista Alexandre Schwartsman, a escolha é uma mostra de aparelhamento do Estado. “Pochmann é intelectualmente desonesto e tem interesse político que coloca à frente da análise econômica”, avalia o ex-diretor do Banco Central. “Passamos a desconfiar dos números de inflação, do PIB. Ele pode trocar o quadro técnico que faz esses cálculos.”

Para Mano Ferreira, um dos diretores do grupo Livres, uma associação civil que atua como um movimento político suprapartidário em defesa do liberalismo, a indicação de Pochmann ataca a credibilidade do IBGE. “Submete dados fundamentais para o planejamento de políticas públicas ao comando de um terraplanista econômico, capaz de ver no Pix o delírio de um processo neocolonial”, diz Ferreira.

Para o diretor do Livres, a escolha do novo presidente do IBGE ainda enfraquece a linha moderada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e corrói a autoridade da ministra do Planejamento, Simone Tebet. “Quebra-se a promessa de que a ministra teria autonomia na montagem da equipe”, destaca.

Em outras correntes econômicas, a hipótese de manipulações no IBGE é descartada. “Pochmann tem carreira acadêmica importante. Como escolha técnica, é excelente”, diz Carla Beni, professora da FGV.

Mais críticas

A economista Elena Landau, que foi responsável pelo programa econômico de Simone Tebet à Presidência nas últimas eleições, afirmou que “hoje (26) é um dia de luto para a estatística brasileira”. “Uma pessoa que não entende de estatística, não tem preparo para a presidência do IBGE e não tem nada a ver com a linha da equipe econômica do Ministério do Planejamento. É uma posição partidária pura e absoluta”, afirmou.

O economista Edmar Bacha, que presidiu o IBGE nos anos 80, também criticou a indicação. Ele afirmou se sentir “ofendido”. “Pochmann é um ideólogo. Tem uma visão totalmente ideológica da economia. E não terá problema de colocar o IBGE a serviço dessa ideologia, como fez no Ipea. Estou ofendido como ex-presidente do IBGE.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/a-confirmacao-do-economista-marcio-pochmann-para-a-presidencia-do-ibge-repercutiu-negativamente-em-setores-liberais-da-economia/

A confirmação do economista Marcio Pochmann para a presidência do IBGE repercutiu negativamente em setores liberais da economia

2023-07-27