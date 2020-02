| A construção de poços artesianos deve beneficiar nove cidades gaúchas que não dispõem de concessionárias terceirizadas

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Iniciativa consta em termos de cooperação técnica assinados nesta semana. (Foto: Arquivo/Seapdr)

Definida como uma das prioridades da SOP (Secretaria de Obras e Habitação), a perfuração de poços artesianos em nove municípios gaúchos que não contam com concessionárias terceirizadas consta em um dos termos de cooperação técnica assinados nesta semana com os prefeitos de Augusto Pestana, Bento Gonçalves, Capitão, Coronel Bicaco, Jaguari, Redentora, Restinga Seca, Três Passos e Victor Graeff.

A iniciativa prevê um total de 13 equipamentos, contemplando 758 famílias nas regiões Central, Nordeste, Norte, Noroeste e Serra. Os serviços serão realizados pela Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), por meio de equipes e maquinário do programa de perfuração de poços para pequenas comunidades, firmado com o governo do Estado.

“Os poços chegarão em ótima hora”, elogiou o prefeito de Redentora, Nilson Paulo Costa. “Atualmente fazemos o abastecimento das localidades com caminhão pipa, o que é comum também em outros municípios.” O seu colega Cláudio Alflen, da cidade de Victor Graeff, destacou o caráter municipalista da iniciativa: “O apoio do Estado é fundamental para concretizarmos o investimento, já que o trabalho hídrico exigiria recursos que no momento não temos”.

Já o titular da pasta, José Stédile, ressaltou que o programa representa uma importante ferramenta para redução do déficit de abastecimento nos municípios: “Água é qualidade de vida, bem-estar e dignidade às famílias. Seguiremos trabalhando para promover a inclusão social e fortalecer o desenvolvimento regional”.

Além de Nilson Costa e Cláudio Alflen, os termos de cooperação técnica receberam as rubricas de Jurandir da Silva (Coronel Bicaco), Paulo Cesar Scheidt (Capitão), Paulo Salerno (Restinga Seca), Vilmar Zimmermann (Augusto Pestana), Beto Turchiello (Jaguari) e José Carlos Amaral (Três Passos), além do secretário de Agricultura de Bento Gonçalves, Dorval Brandelli. Já a SOP foi representada pelo secretário adjunto-Vicente Pires e pelo chefe da DPR (Direção de Poços e Redes), Neorildo Dassi.

Cidades contempladas

– Augusto Pestana: Sede Velha – 250 famílias;

– Bento Gonçalves: 36 da Graciema e São Luiz das Antas – 120 famílias;

– Coronel Bicaco: Esquina São João e Turvinho – 11 famílias;

– Capitão: São Jacó – 70 famílias;

– Jaguari: Rincão dos Araújos e Mameleiras – 32 famílias;

– Restinga Seca: Rincão dos Toledos e Várzea dos Cunha – 60 famílias;

– Redentora: Linha Soledade e Linha São João – 85 famílias;

– Três Passos: Lajeado Diamantino e Linha Árvore Seca – 50 famílias;

– Victor Graeff: São José do Umbú – 80 famílias.

(Marcello Campos)

