A Disney adia lançamentos de 'Viúva Negra' e novo 'Amor, Sublime Amor' para 2021

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Filme solo da Viúva Negra ficou para 2021. (Foto: Disney/ Divulgação)

A Walt Disney Co adiou a estreia do filme da super-heroína da Marvel Viúva Negra em seis meses e o lançará em maio de 2021, informou a empresa. O estúdio também prorrogou a data de lançamento da nova versão cinematográfica de Amor, Sublime Amor de dezembro deste ano para dezembro de 2021.

As decisões são decorrentes dos esforços decepcionantes para atrair os norte-americanos de volta aos cinemas depois que a pandemia de coronavírus fechou salas de todo o mundo em março.

Originalmente, Viúva Negra deveria estrear em maio, mas a Disney o transferiu para 6 de novembro. O filme tem Scarlett Johansson no papel da heroína de ação da Marvel e se esperava que fosse a próxima atração de grande orçamento de Hollywood a chegar aos cinemas.

No início deste mês, a Warner Bros. mudou a estreia do filme Mulher Maravilha 1984 de 2 de outubro para dezembro. A Disney também adiou as datas de Morte no Nilo de outubro para dezembro de 2020 e de Os Eternos de fevereiro para novembro de 2021.

Vilão

Parece que o MCU encontrou seu próximo grande vilão na forma de uma das estrelas em ascensão mais rápida de Hollywood. Jonathan Majors, ator de Lovecraft Country da HBO e Destacamento Blood da Netflix, está se juntando ao vindouro Homem-Formiga 3.

De acordo com o Deadline, Majors fará parte do elenco que já inclui Paul Rudd e Evangeline Lilly e terá um dos papeis principais do filme. Embora seu papel específico não tenha sido confirmado, o Deadline revelou que Majors interpretará o popular vilão da Marvel, Kang, o Conquistador.

Se Majors está de fato interpretando Kang, o que parece seguro assumir dado o relatório inicial do Deadline, isso poderia ser um grande desenvolvimento para o futuro da franquia MCU.

Kang é um vilão incrivelmente importante nos quadrinhos, e com Thanos morrendo no final de Vingadores: Ultimato, este pode ser o novo antagonista da Marvel no futuro. Dito isso, é importante lembrar que Kevin Feige e o pessoal da Marvel nem sempre adaptam diretamente os quadrinhos.

De acordo com Justin Kroll do Deadline, o papel de Kang pode mudar em futuras aparições no MCU, aludindo ao fato de que ele pode nem sempre ser um vilão. No entanto, quando se trata de Homem-Formiga 3, ele deve ser um dos principais antagonistas.

A introdução de Kang no MCU neste ponto faz todo o sentido, dadas as possibilidades abertas por Vingadores: Ultimato. Nos quadrinhos, Kang é um vilão que viaja ao longo do tempo, então os novos desenvolvimentos no MCU deram a ele um propósito a cumprir.

Quanto a Majors, esta é uma grande conquista para o Marvel Studios, considerando o quão grande é o nome que o ator se tornou em tão pouco tempo. Depois de pequenos papeis em Hostis e White Boy Rick, Majors imediatamente se mostrou uma força a ser reconhecida na aclamada comédia dramática de 2019, The Last Black Man in San Francisco.

Em 2020, Majors se destacou ao lado de Delroy Lindo em Destacamento Blood de Spike Lee, e começou sua própria jornada como protagonista com Lovecraft Country na HBO. Majors também tem um papel principal no próximo faroeste da Netflix de Jeymes Samuel, The Harder They Fall, que atraiu um burburinho significativo à medida que se prepara para a produção. Ainda não há data de lançamento para Homem-Formiga 3, da Marvel.

