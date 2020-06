Brasil A disputa pela presidência da Câmara já divide deputados do centrão

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Grupo de partidos foi fundamental para a eleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas está cada vez mais próximo do governo. (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

A acirrada disputa pela presidência da Câmara, que ocorrerá no início do ano que vem, já abre um racha entre parlamentares do centrão. O grupo de partidos foi fundamental para a eleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas está cada vez mais próximo do governo. As siglas conseguiram o comando do Ministério das Comunicações, com o PSD de Gilberto Kassab, e também presidências e diretorias de estatais. Antes formado por 12 partidos e com 238 deputados federais, o bloco sofre um esvaziamento que deve resultar na pulverização de candidatos na disputa ao comando da Casa, em 1º de fevereiro de 2021.

Partidos como PL (40 deputados), PP (39), PSD (36) e Republicanos (32) já foram beneficiados com cargos estratégicos nas últimas negociações com o Planalto. Principal nome do grupo, Arthur Lira (PP-AL) tenta construir consenso entre os pares para ser o candidato à presidência, mas esbarra em aliados também interessados no posto, como o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Pereira tem o apoio da Igreja Universal e também é bem visto pelo presidente Jair Bolsonaro por ter proximidade com parte da bancada evangélica. Ele também está entre os partidos atendidos com indicações políticas no governo. O Republicanos emplacou o secretário Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Lira também busca sinalizações de apoio mais enfáticas. A possibilidade de Bolsonaro colocar Ricardo Barros (PP-PR) como líder do governo na Câmara, em substituição ao Major Vitor Hugo (PSL-GO), gerou incômodo e fez Lira procurar o Planalto. Ele e Barros são de alas opostas dentro do partido, e o deputado, que vem atuando na linha de frente da articulação da aliança entre o governo e o centrão, reclamou, sob o argumento de que a indicação poderia colocar mais um nome na disputa pelo comando da casa. O governo, por sua vez, evita se posicionar até que o cenário esteja claro e que Rodrigo Maia assuma quem vai apoiar para sua sucessão.

Na visão de um aliado de Bolsonaro, Lira tem se mostrado muito fiel ao governo, mas seus movimentos são analisados com cautela. Eles não esquecem seus posicionamentos políticos do passado. Interlocutores do Planalto lembram que Lira caminhou com Dilma Rousseff e depois votou a favor do impeachment dela no plenário da Câmara. Lira tem outro obstáculo.

Os nomes próximos de Bolsonaro não constam da lista de preferidos de Maia para a sucessão. A quem lhe pergunta, Maia diz que não é momento de se discutir o assunto e que o país precisa focar no combate à pandemia. Porém, em conversas reservadas e em transmissões ao vivo pela internet, Maia já admitiu que precisa de um sucessor que esteja comprometido com reformas necessárias ao país e também com a responsabilidade fiscal.

Aliados do atual presidente apostam em nomes como os dos deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Fernando Bezerra Filho (DEM-PE) ou Baleia Rossi (MDB-SP) para sucedê-lo. O primeiro é visto com ressalvas pelo Planalto e, assim como Lira, é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de desviar dinheiro da Petrobras no esquema investigado pela Operação Lava-Jato. Já o ex-ministro de Minas e Energia no governo Michel Temer Fernando Bezerra, além de ser correligionário de Maia, é filho do atual líder do governo no Congresso, Fernando Bezerra (MDB-PE), muito próximo a Bolsonaro.

Também próximo a Rodrigo Maia está Baleia Rossi, que, apesar de se declarar independente, tem participado de conversas com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e esteve presente na última reunião da base aliada com líderes no Palácio do Planalto.

Correndo por fora

A despeito de o governo sinalizar distância, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) já avisou que vai tentar construir uma candidatura. Segundo um vice-líder do governo ouvido pelo GLOBO, no entanto, Eduardo não tem a menor condição política de costurar um nome. Ele passou um ano e meio, desde que foi reeleito, incentivando o enfrentamento com parlamentares que discordam do governo e atuou até mesmo para dividir a bancada do próprio partido, o PSL.

