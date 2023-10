Brasil A disputa política nas redes sociais continua centrada nas figuras de Lula e Bolsonaro

14 de outubro de 2023

Pesquisa mostra que parlamentares dos dois partidos mantêm o ritmo de ataques desde última eleição presidencial. (Foto: EBC)

Quase quatro meses após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível e transcorrido um ano desde as eleições, a disputa política nas redes sociais se mantém centrada nas figuras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu antecessor. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que parlamentares dos dois partidos mantêm o ritmo de ataques aos dois protagonistas da última disputa pelo Palácio do Planalto.

Dos 76 deputados e senadores petistas, 68 citaram diretamente Bolsonaro em postagens no Facebook entre 1º de junho e 9 de outubro. Ao todo, foram 1.763 publicações que miraram o ex-presidente, o que representa uma média de 13 postagens por dia no período.

Na lista de mais atuantes estão o deputado Rogério Correia (MG), o senador Humberto Costa e a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann (PR). Investigações sobre Bolsonaro e a inelegibilidade são alguns dos temas abordados. “Os quatro anos de desgoverno infelizmente saíram caro ao Brasil.

Agora, com um presidente de verdade, vamos reconstruir tudo que foi destruído pelo inelegível”, publicou recentemente Gleisi ao destacar alta nas taxas de analfabetismo no País.

Embora Bolsonaro tenha sido derrotado nas urnas e esteja proibido de disputar eleições, ainda não houve uma liderança política que tenha ocupado o espaço deixado por ele na direita. Esse cenário também contribui para que ele permaneça na prateleira de alvos preferidos dos esquerdistas.

Mas o movimento da base parlamentar de Lula destoa da estratégia do presidente. O petista evita mencionar Bolsonaro diretamente em textos compartilhados nas redes. As críticas e ataques ao antecessor costumam ocorrer em entrevistas de Lula à imprensa e, eventualmente, nas suas lives semanais.

Em visita à Índia no mês passado, Lula disse a jornalistas que o tempo vai revelar que Bolsonaro estava envolvido “até os dentes” com uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A um canal local, ele chamou o ex-presidente de “fascista que só pregava o ódio” e o acusou de ser responsável pela metade das mortes por covid no Brasil.

Já Bolsonaro fez 22 postagens com menções diretas a Lula nos últimos meses. Em outros casos, lançou mão de termos pejorativos e citações indiretas. Em um dos episódios mais recentes, o ex-presidente buscou vincular o petista ao grupo terrorista Hamas, após os ataques em Israel. Dias antes, publicou um vídeo em que diz, em tom de deboche, que Lula tem que usar “fraldão” pelas “cagadas que faz”.

Dentre os deputados e senadores do PL, 58% dispararam contra o petista em seus perfis no período. O volume é maior que o de parlamentares do PT: soma 2,3 mil nos últimos meses, quase 18 por dia, em média. Carla Zambelli (SP), Flávio Bolsonaro (RJ) e Filipe Barros (PR) despontam como os principais autores de postagens.

Análise

Professor da FGV, Victor Piaia explica que os parlamentares das duas siglas costumam falar para as próprias bases, segmentos mais partidarizados. Embora seja natural a oposição mirar no presidente, ele destaca que os bolsonaristas se diferenciam por conseguir estabelecer uma pauta constante para atingir Lula.

Ele aponta também que o petista, ao evitar o confronto direto, busca marcar diferenças com uma postura “mais estadista” em relação ao ex-presidente:

“Criticar Bolsonaro é manter viva a memória dos problemas do governo anterior. Já o bolsonarismo conseguiu reencontrar temas que incomodam o governo e ajudam a alimentar sua base. Ainda é cedo, porém, para saber se isso vai resultar em uma comunicação exitosa. O governo também tem muitos recursos. O impacto da economia é uma das apostas”.

