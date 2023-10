Rio Grande do Sul A dois meses do verão, praias mais movimentadas do Litoral Norte gaúcho já contam com salva-vidas

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Antecipação da presença está prevista em decreto estadual. (Foto: Reprodução)

A estação mais quente do ano só começa em 22 de novembro, mas o Litoral Norte gaúcho já começa a receber os primeiros salva-vidas do Corpo de Bombeiros Militar. Suas presenças foram autorizadas pelo governo do Estado, por meio de decretos que anteciparam o início da Operação Verão nas praias de maior movimento.

Neste sábado (28), quase 200 encarregados da segurança dos banhistas e de outras atribuições trabalharam em 40 guaritas distribuídas em nove cidades litorâneas do Rio Grande do Sul. Confira, a seguir, os respectivos contingentes

– Arroio do Sal: 18 salva-vidas em quatro guaritas.

– Capão da Canoa: 25 salva-vidas em seis guaritas.

– Cidreira: 22 salva-vidas em cinco guaritas.

– Imbé: 26 salva-vidas em cinco guaritas.

– Nova Tramandaí: 18 salva-vidas em quatro guaritas.

– Quintão: 10 salva-vidas em duas guaritas.

– Torres: 30 salva-vidas em seis guaritas.

– Tramandaí: 22 salva-vidas e quatro guaritas.

– Xangri-Lá: 18 salva-vidas em quatro guaritas.

Preparação

De acordo com o CBM-RS, a distribuição dos salva-vidas nas praias é planejada de acordo com critérios técnicos e será mantida até março. Antes do início da Operação Verão (15 de dezembro), porém, estará restrita aos fins de semana nas praias mais concorridas.

Todos os engajados passam por cinco dias de curso de atualização. O período inclui testes individuais de condicionamento físico, dentre outros preparativos.

(Marcello Campos)

