Por Flavio Pereira | 25 de julho de 2025

Os presidentes Giovani Cherini (PL) e Marcelo Slaviero (Novo) anunciaram aliança para apoio ao deputado federal Zucco, líder da oposição na Câmara e pré-candidato ao governo do Estado, e dos pré-candidatos ao Senado: Marcel van Hattem (Novo) e Sanderson (PL). (Foto: Arquivo pessoal)

O deputado federal Marcel van Hatten (Novo) alertou ontem que “a eleição de 2026 pode ser a última no Brasil. É muito grave o que nós estamos passando no Brasil, e quem acha que estamos exagerando, olhem o que aconteceu na Venezuela, uma eleição absolutamente fraudada, com as provas de toda fraude, e o que nós vimos é que apesar destas fraudes, o Lula continua endossando o ditador Maduro. Eles estão ao lado dos ditadores”. Marcel fez o alerta ontem durante o ato de anúncio do partido Novo, de firmar uma aliança com o PL para apoiar a pré-candidatura do deputado federal Zucco ao Palácio Piratini em 2026. Ele elogiou os senadores Hamilton Mourão (Republicanos) e Luis Carlos Heinze (PP) “que têm defendido o Rio Grande do Sul, e queremos andar juntos porque na próxima eleição precisamos eleger dois senadores”. Em seguida, Marcel van Hattem, aclamado como pré-candidato ao Senado ao lado do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) alertou para a censura:

“Se na eleição de 2022 nós já tivemos grandes dificuldades, porque o Bolsonaro foi censurado várias vezes no programa eleitoral, imprensa censurada, agora eles censuraram não durante o período eleitoral, mas um ao antes o declarando inelegível.”

A aliança PL e NOVO

Os partidos PL e Novo oficializaram uma aliança estratégica no Rio Grande do Sul, dando início a uma caminhada conjunta rumo ao Palácio Piratini. O evento contou com a presença dos presidentes estaduais das siglas — Giovani Cherini (PL) e Marcelo Slaviero (Novo) —, do deputado federal Zucco, líder da oposição na Câmara e pré-candidato ao governo do Estado, além dos pré-candidatos ao Senado: Marcel van Hattem (Novo) e Sanderson (PL).

Zucco sobre alianças: “Queremos nos unir a leões, e não a hienas”

Os dirigentes do PL admitiram que seguem avançadas as conversações com o Republicanos e o PP, embora o pré-candidato ao Piratini Zucco tenha afirmado que “não estamos preocupados com quantidade, mas com a qualidade das alianças”. Zucco defendeu o papel de ser contraponto à velha política, e definiu o foco destas alianças, afirmando que “queremos nos unir a leões, e não a hienas”.

O diálogo com Republicanos e PP

– Com o Republicanos, o foco é valorizar as bancadas estadual e federal, evitando a saída de deputados.

– Com o PP, aberto o espaço para a indicação do vice-governador

MDB administra perdas na bancada federal

Sem dois nomes importantes da bancada federal em 2026 – Marcio Biolchi, que desistiu de concorrer a novo mandato, e Osmar Terra, que migrou para o PL – o MDB tenta compensar essas perdas, com as candidaturas dos deputados estaduais Vilmar Zanchin e Juvir Costella à Câmara dos Deputados. A previsão é de que Alceu Moreira seja o mais votado. O objetivo é manter as atuais três cadeiras em Brasília.

O domínio de Silas Malafaia sobre o líder Sóstenes Cavalcanti

À boca pequena, deputados do Centrão, e em especial do PL, lamentam a constrangedora subserviência do líder da bancada do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ) ao pastor Silas Malafaia. Em outra frente, amigos de Jair Bolsonaro tentam reduzir a influência de Malafaia sobre o ex-presidente.

Candidatura do PSDB ao Piratini fortalece Eduardo Leite e enfraquece Gabriel Souza

A pré-candidatura da secretária Paula Mascarenhas ao governo do Estado pelo PSDB fortalece a pré-candidatura ao Senado do governador Eduardo Leite. Será mais um partido apoiando a candidatura ao Senado. Mas enfraquece a pré-candidatura de Gabriel Souza ao governo.

Kajuru revisando posições

O senador Jorge Kajuru (atualmente no PSB, depois de ser eleito pelo Cidadania e filiar-se ao Podemos) foi autor de dois pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes em 2021, devido à prisão do então deputado Daniel Silveira. Convidado para ser vice-líder do governo Lula no Senado reviu suas posições.

Alceu Moreira sobre invasão em Erebango: “Quem estiver protegendo essa baderna, estará a serviço do crime”

O deputado federal Alceu Moreira (MDB) foi até Erebango após tomar conhecimento que um proprietário rural foi expulso a tiros da sua terra por um bando de baderneiros. O deputado disse que “fomos comunicados invasão de um produtor rural em Erebango. Invasão de terra particular é desordem pública, não é questão indígena, e quem estiver protegendo essa baderna, estará colocando o estado a serviço do crime, e não podemos permitir tal arbitrariedade. Ver um proprietário que está trabalhando na sua propriedade que comprou com o suor do rosto ser invadida por um bando de baderneiros”, declarou Alceu Moreira.

Eduardo Leite prepara medidas de apoio aos afetados pelo tarifaço de Trump

Repetindo que já fizeram os governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Tarcísio de Freitas (São Paulo), o governador Eduardo Leite acenou ontem com o uso dos bancos públicos (Banrisul, BRDE e Badesul) para socorrer setores do Rio Grande do Sul impactados pelo tarifaço de Donald Trump. A partir das 8h, no Palácio Piratini, Leite se reúne com entidades representativas dos setores produtivos para tratar das tarifas. Após o encontro, o governador vai detalhar as medidas em entrevista coletiva.

