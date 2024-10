Notícias A eleição municipal deste ano, a se confirmarem os resultados das pesquisas, tende a ter três eixos: o avanço eleitoral da direita, a tendência forte à reeleição e o predomínio de quatro partidos no balanço partidário

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Disputa mostra avanço da direita, força do Centrão e tendência à continuidade. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A eleição municipal deste ano, a se confirmarem os resultados das pesquisas, tende a ter três eixos: o avanço eleitoral da direita, a tendência forte à reeleição e o predomínio de quatro partidos no balanço partidário: União Brasil, PSD, PP e MDB. A força da direita se mede nas capitais e em grandes cidades, em especial naquelas em que o atual é politicamente frágil e com baixa avaliação de gestão no período da pré-campanha.

O avanço de candidatos mais à direita fica claro em capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. As duas primeiras são governadas por vices que assumiram ou por morte do titular ou por renúncia. Nem Ricardo Nunes (MDB), em São Paulo, e nem Fuad Noman (PSD), na capital mineira, tinham experiência prévia em disputas majoritárias ou expressão política.

Isso catapultou para os primeiros lugares Bruno Engler (PL) na capital mineira e André Fernandes na cearense e abriu espaço para Pablo Marçal (PRTB) ser tão bem-sucedido em São Paulo.

Nas capitais em que o prefeito é bem avaliado e tem sólidos apoios políticos a tendência à reeleição se impõe. Eduardo Paes (PSD) no Rio tem chances de vencer no primeiro turno por estreita margem. João Campos (PSB) no Recife, Bruno Reis (União Brasil) em Salvador tendem a se reeleger com facilidade.

Dos 21 prefeitos de capitais que se apresentaram para disputar um novo mandato, 10 são favoritos para vencer já neste domingo. Seis estão competitivos para entrar no segundo turno e somente cinco tendem a ficar fora da rodada final.

Tendência

Segundo o pesquisador Antonio Lavareda, do Ipespe, a tônica da eleição é a normalidade, em que pese o caráter potencialmente disruptivo em São Paulo, única disputa que influi na eleição presidencial em 2026. No conjunto das capitais, confirma-se a tendência pró-reeleição que já se desenhou em 2020, quando, dos 13 prefeitos que podiam se reeleger, apenas um – Marchezan Júnior em Porto Alegre – ficou de fora do segundo turno.

A tendência do eleitorado brasileiro à direita é crescente desde 2016 e se consolidou esse ano, não apenas em razão das capitais citadas. São considerados candidatos de direita os que concorrem pelo PL, PRTB, União Brasil, PSD, PP, Avante e Republicanos, sem alianças com as siglas de esquerda ou do centro. Essa tendência se ampliou agora e até o momento em que essa coluna era publicada a direita liderava em 16 capitais e podia ganhar em até 23 delas.

Esse predomínio da direita se replica nos demais municípios e, aliado ao pendor pela reeleição, fortalece os partidos que já contam atualmente com mais prefeituras: PSD, União Brasil, PP e MDB. O domínio dessa quadra sugere que esses partidos devem eleger mais deputados federais em 2026, bloco ao qual pode se somar o Republicanos. São os partidos que controlam as mesas diretoras do Senado e da Câmara normalmente chamados de Centrão, rótulo que detestam.

O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro também deve estar entre os grandes vencedores da eleição, mas não compõe o Centrão. Dificilmente a sigla chegará à meta de 1 mil prefeitos estabelecida pela direção do partido dono da maior fatia do fundo eleitoral, mas ainda assim a sigla tende a ter o cacife reforçado para barganhar seu apoio na sucessão das mesas diretoras.

Pablo Marçal não esconde seus projetos presidenciais e mencionou em algumas ocasiões sua disposição de fundar um novo partido. Mesmo que não seja eleito em São Paulo seus adversários na eleição local não duvidam que ele terá capital político para levar o projeto adiante. Os eleitores do ex-presidente contrariavam sua indicação de apoio em oito capitais, inclusive no caso paulistano. Bolsonaro não é mais o líder inconteste da direita e perdeu o mando sobre esse campo caso continue inelegível em 2026.

Esquerda

E quanto à esquerda? O panorama é pouco promissor, mas não se esperava tanto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva só participou de forma ativa na campanha de São Paulo. O PT abriu mão de lançar candidatos em diversas capitais e o eleitor lulista se dispersou, seguindo a orientação do partido na minoria dos casos. A aliança governista optou por não afrontar a lógica local. Os petistas estão otimistas em Fortaleza e Teresina, em que há chances de Evandro Leitão e Fábio Novo terminarem em primeiro no primeiro turno.

Há dúvidas sobre a perspectiva de se chegar ao segundo turno em Porto Alegre, onde a posição de Maria do Rosário (PT) começa a ser ameaçada por Juliana Brizola (PDT). Mesmo se a petista prevalecer, não se acredita na possibilidade de que ela impeça a reeleição de Sebastião Melo (MDB), que conseguiu se recuperar nas pesquisas depois do baque das enchentes de maio em Porto Alegre. Petistas ainda podem chegar ao segundo turno em Goiânia e Natal, mas com prognóstico ruim para a rodada decisiva.

2024-10-05