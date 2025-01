Saúde A endometriose é uma condição que afeta 10% a 15% das brasileiras em idade reprodutiva, impactando profundamente a qualidade de vida

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estima-se que mais de 8 milhões de brasileiras convivam com a doença. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A endometriose é uma condição que afeta entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil, impactando profundamente a qualidade de vida de milhares. Estima-se que mais de 8 milhões de brasileiras convivam com a doença, que é uma das principais causas de dor pélvica crônica e absenteísmo menstrual – faltas ao trabalho devido aos sintomas incapacitantes.

O diagnóstico precoce continua sendo um dos maiores desafios. Muitas mulheres enfrentam uma espera de até 10 anos para obter a confirmação da doença. Essa demora decorre do desconhecimento sobre os sintomas da endometriose – como cólicas menstruais intensas e dificuldade para engravidar – e da percepção equivocada de que tais sinais são normais. Além disso, a subvalorização de queixas femininas por parte de alguns profissionais de saúde contribui para o problema.

Importantes avanços no diagnóstico e no tratamento da endometriose foram desenvolvidos em São Paulo, graças à colaboração entre o Setor de Endometriose da Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da USP e o Hospital BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Essa parceria permitiu a implementação de protocolos que hoje são referência no Brasil e em outros países, incluindo o uso de exames avançados, como ultrassonografia especializada e ressonância magnética, para a identificação detalhada das lesões.

Essas técnicas não apenas possibilitam um diagnóstico mais rápido, mas também ajudam na classificação precisa da doença, orientando a escolha do tratamento mais adequado. Esse trabalho colaborativo foi crucial para o desenvolvimento de abordagens cirúrgicas minimamente invasivas, que têm melhorado significativamente a qualidade de vida das pacientes.

A criação de políticas públicas e ações de conscientização também tem sido determinante para enfrentar a endometriose. Um marco importante foi a sanção da Lei nº 14.324, em 2022, que instituiu o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. Essa iniciativa reforçou a importância de ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento para as mulheres em todas as regiões do país.

Além disso, programas de alcance nacional, como o PROADI-SUS, têm integrado esforços para capacitar profissionais de saúde e melhorar a qualidade do atendimento. Resultados expressivos já foram alcançados, incluindo a capacitação de milhares de médicos e a realização de cirurgias complexas pelo SUS.

A conscientização sobre a endometriose é essencial para promover o diagnóstico precoce e garantir o tratamento adequado. Campanhas educativas são ferramentas poderosas para mudar a percepção sobre a doença e encorajar as mulheres a buscarem ajuda médica.

A contribuição de centros de excelência em São Paulo tem sido fundamental para os avanços no enfrentamento da endometriose. A integração entre pesquisa, educação médica e atendimento humanizado promete continuar transformando o cuidado às mulheres que convivem com essa condição no Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/a-endometriose-e-uma-condicao-que-afeta-entre-10-e-15-das-mulheres-em-idade-reprodutiva-no-brasil-impactando-profundamente-a-qualidade-de-vida/

A endometriose é uma condição que afeta 10% a 15% das brasileiras em idade reprodutiva, impactando profundamente a qualidade de vida

2025-01-01