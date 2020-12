Mundo A Espanha anuncia registro para pessoas que se recusarem a se vacinar contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Dados de cidadãos cadastrados ficarão sob sigilo mas serão compartilhados com governos de países da União Europeia. (Foto: Reprodução)

A Espanha anunciou que fará um cadastro de pessoas que se recusam a ser vacinadas contra a covid-19 e o compartilhará com outros países da União Europeia (UE). A informação foi dada nessa segunda-feira (28) pelo o ministro da Saúde, Salvador Illa. Os dados desses cidadãos ficarão sob sigilo.

Em entrevista ao canal de TV espanhol “La Sexta”, Salvador Illa reiterou que os espanhóis não serão obrigados a se vacinarem contra a covid-19. No entanto, para os que optarem por não receber a vacina, “o que se vai fazer é um registro que, além disso, vai ser partilhado com outros parceiros europeus (…), com aquelas pessoas a quem (a vacina) foi oferecida e simplesmente rejeitada”, explicou.

“O documento não será tornado público e tudo será feito com o maior respeito pela proteção de dados”, disse ainda.

De acordo com pesquisa recente do governo espanhol, 28% dos habitantes do país são contrários à vacinação imediata, ao passo que 40,5% se dispõem a fazê-lo agora e 16,2% pretendem se vacinar se o imunizante “oferecer garantias” e for “confiável”.

Esses percentuais de aceitação aumentaram significativamente em relação ao resultado da pesquisa realizada em novembro, quando 47% dos entrevistados disseram não querer se vacinar.

“Parece-me que, neste ponto, todos nós vemos que a maneira de derrotar o vírus é vacinar todos nós, ou quanto mais, melhor”, disse Illa.

A vacina fabricada pelos laboratórios Pfizer e BioNTech começou a ser ministrada no domingo (27) em diversos países europeus.

A Espanha, que contabiliza oficialmente cerca de 50 mil mortes e mais de 1,8 milhão de infectados desde o início da pandemia, também começou no domingo a imunizar sua população, dando prioridade aos moradores e trabalhadores de asilos. O governo espera vacinar entre 15 e 20 milhões de pessoas, de uma população de 47 milhões, durante o primeiro semestre de 2021, incluindo 2,5 milhões antes do final de fevereiro. Especialistas ressaltam que a vacinação é uma medida crucial para o enfrentamento da pandemia — um aspecto no qual o Brasil está atrasado em relação a outras grandes economias mundiais. Segundo a pneumologista Margareth Dalcolmo, da Fiocruz, o País só atingirá a chamada “imunidade de rebanho”, na qual o vírus encontra pela frente mais pessoas protegidas do que suscetíveis, depois que mais de 60% da população já tiverem recebido a vacina. Até agora, nenhum fabricante de vacina para a covid-19 solicitou o uso emergencial do imunizante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

