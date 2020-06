Esporte A Espanha estuda permitir que torcedores retornem aos estádios

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A primeira divisão volta em 11 de junho, com a segunda divisão retomando um dia depois. (Foto: AP)

O Ministério da Saúde da Espanha está ponderando se deve deixar os torcedores voltarem aos estádios de futebol quando a temporada recomeçar no final de junho, após uma pausa de três meses devido à pandemia de coronavírus, segundo o coordenador de emergência em saúde Fernando Simon.

Simon explicou nesta terça-feira (02) que as regiões que haviam entrado na fase três do processo de flexibilização do isolamento poderiam ser autorizadas a disputar partidas com espectadores, mas acrescentou que elas poderiam ser impedidas de fazê-lo no interesse da justiça esportiva.

A primeira divisão volta em 11 de junho, com a segunda divisão retomando um dia depois, e a organização La Liga disse que todos os jogos devem ser disputados sem torcedores, a fim de evitar uma segunda onda do surto de coronavírus.

Mas o Las Palmas, de segunda divisão, iniciou uma discussão sobre a volta dos torcedores depois que o presidente Miguel Angel Ramirez disse que esperava que os torcedores pudessem assistir à primeira partida contra o Girona.

Simon disse que a questão foi discutida na terça-feira em uma reunião on-line entre o ministro da Saúde Salvador Illa, a ministra do Esporte Irene Lozano e quatro jogadores da La Liga, incluindo Gerard Pique, do Barcelona, e Koke, do Atlético de Madrid.

Ele acrescentou que os jogadores e o departamento de esportes não querem torcedores nos jogos até que todos os clubes possam tê-los de volta.

“O departamento de esporte concordou com os jogadores. Essa decisão não veio do departamento de saúde, pois não é algo que consideramos ao avaliar os riscos ”, disse Simon.

“Não damos nenhuma resposta firme, pois obviamente ainda não estamos em posição de fazê-lo, mas é verdade que o ministro da Saúde se comprometeu a avaliar os riscos. E se uma região estiver na fase três (os fãs que assistirem às partidas) serão avaliados. ”

A Espanha, um dos países da Europa mais afetados pelo vírus, impôs um bloqueio rigoroso em março, mas vem diminuindo as restrições de acordo com os progressos realizados em cada região.

A maioria das províncias deverá entrar na fase três a partir de 8 de junho, com exceção da região de Madri, da província de Barcelona e de algumas províncias de Castille Leon.

O presidente da Liga, Javier Tebas, disse que a organização está planejando que os torcedores voltem aos estádios nos estágios da próxima temporada, que deve começar em 12 de setembro, desde que obtenham sinal verde das autoridades de saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte