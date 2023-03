Política A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro assumiu a presidência do PL Mulher

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, esteve ao lado de Michelle no evento. (Foto: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tomou posse nessa terça-feira (21) como presidente do PL Mulher. O evento, em Brasília (DF), teve participação presencial de Michelle e remota do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado.

Durante o discurso, Michelle agradeceu o apoio do marido, da família e de amigos do meio político, como as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS).

A ex-primeira-dama afirmou que as mulheres precisam “unir forças” e disse que o PL – partido pelo qual Bolsonaro disputou a reeleição em 2022 – é o “partido que mais valoriza a mulher”.

“Estamos numa crescente com cada vez mais mulheres ocupando espaços de liderança no Brasil e é lindo ver… Mas é claro, queremos que esses números aumentem cada vez mais. Precisamos unir forças e não podemos continuar assistindo nos jornais os nossos direitos sendo violados. Não vamos passar por essa vida sem ter deixado um país mais justo e inclusivo”, afirmou Michelle durante a cerimônia.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também falou aos presentes por uma chamada de vídeo, exibida no telão do evento. Bolsonaro viajou aos Estados Unidos no fim do mandato, na última semana de dezembro, e ainda não anunciou data de retorno ao Brasil.

“Obviamente, eu gostaria de estar presencialmente nesse evento, ao lado da minha esposa, mas a vida é feita de momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento para nós. Creio eu, que esse momento difícil para todos nós brasileiros, teria que ser dessa forma. Por vezes, precisamos sofrer para dar valor a aquilo que está do nosso lado”, disse.

“Hoje é um dia muito importante para a história do PL. Michelle Bolsonaro assume oficialmente a presidência nacional do PL Mulher. Sua presença enaltece a participação feminina na política brasileira. Sinto-me honrado de fazer parte desse momento, que é um marco na defesa e engrandecimento de todas as mulheres”, disse o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

O evento é visto como o “lançamento” da ex-primeira-dama na política. O papel dela no PL Mulher será tentar alcançar o público feminino, morando nas eleições de 2024.

A cerimônia foi prestigiada por políticos aliados da família Bolsonaro como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; deputados como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG); o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP).

