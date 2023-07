Colunistas A fila da Americanas

Por Leandro Mazzini | 13 de julho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Funcionando há pouco mais de um mês, a ainda apagada CPI das Lojas Americanas na Câmara dos Deputados ainda não conseguiu convocar os principais acionistas da rede de varejo, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, donos da gestora 3G Capital. A rede de lojas acumulou um rombo de R$ 20 bilhões ocultados do mercado e de acionistas, com ampla e grave consequência na cadeia de fornecedores na praça. A reunião de ontem foi, de novo, esvaziada.

Mais Lava-Jato

Advogados criminalistas que acompanharam de perto a Operação Lava Jato estão de olho no que apontam ser um “golpe” dos lava-jatistas do Judiciário para mantê-la viva. Em resposta à inspeção determinada pelo ministro Luís Felipe Salomão, do CNJ, a 13ª Vara de Curitiba e no TRF 4, os juízes reagiram. Existe uma proposta no Conselho de Administração do TRF para alterar a 13ª Vara para Previdenciária. Assim, todos os processos ali seriam mantidos, em vez de distribuídos para outras.

Leão ferido

Ex-vice-governador da Bahia entre 2015 e 2022, o deputado federal João Leão (PP-BA) rompeu com os petistas por não ter sido escolhido o candidato ao Governo ano passado. Alega que foi traído pelos por Jaques Wagner e Rui Costa. Para dar o troco, Leão estuda concorrer à prefeitura de Camaçari, cidade industrial da região metropolitana de Salvador, 3º colégio eleitoral do Estado e base forte do PT baiano.

Peso do coldre

A comissão conjunta da Câmara e Senado aprovou o reajuste de 18% para os salários dos policiais civis e militares do DF. Mas as duas categorias continuam reivindicando a equiparação salarial com a Policia Federal. Após o reajuste e incluído no Orçamento da União, a diferença salarial entre as forças da capital e as federais é de mais de 10%.

Adeus entre celas

Uma cena inédita aconteceu ontem no sistema prisional de Brasília. Uma juíza concedeu a um detendo o direito de ver o corpo da mãe, para se despedir, dentro de um caixão que foi levado até o presídio. Coube à funerária o itinerário. O caso abre precedente delicado para o judiciário e servidores do sistema prisional.

Cidadania & Direitos

A ativista internacional dos Direitos Humanos Maha Mamo, libanesa naturalizada brasileira, é convidada da ZMH Zentrum fur Migrationshilf, ONG voltada para o combate à violência doméstica. Após 30 anos de apatridia, Maha conseguiu a cidadania brasileira e hoje é símbolo da luta pelos direitos básicos garantidos pela cidadania. O evento acontece dia 8 de setembro na cidade de Zurique, na Suíça.

ESPLANADEIRA

# Pesquisa do Talenses Group aponta que índice de mulheres em cargos de liderança aumentou 17% no Brasil.

# Bayard Boiteux e Matheus Oliveira lançam dia 20 o livro ‘Diário dos Corações Apaixonados’.

# 75ª Reunião da SBPC acontece de 23 a 29 de julho em Curitiba.

# Escola de Negócios e Seguros promove live sobre motivação com Diego Maia hoje às 19h.

# Site de apostas Mr. Jack relança patrocínio de time de futebol feminino.

# Fast Shop faz parceria com o Exercito da Salvação e terá pontos de coleta da Campanha do Agasalho.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-07-13