Bruno Laux À frente das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann reforça articulação pelo avanço da PEC da Segurança Pública

Por Bruno Laux | 6 de abril de 2025

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Articulação reforçada

Buscando destravar resistências do Congresso à PEC da Segurança Pública, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, acompanhará nesta terça-feira o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em uma reunião com lideranças da Câmara. Agendado para a residência oficial do chefe da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o encontro contará inclusive com a participação de parlamentares da oposição para o debate do texto, que se arrasta no Executivo desde 2024.

Orçamento insuficiente

O chefe do Estado-Maior do Exército, general Richard Nunes, aproveitou uma cerimônia de promoção de novos oficiais generais na última semana para queixar-se sobre os recursos destinados à Força Armada. Segundo o militar, apesar da necessidade de constante preparo da instituição, o orçamento alocado está “muito aquém do necessário”, impondo a necessidade de “racionalização e criatividade” para a caserna.

Participação remota

Os organizadores do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para este domingo, na Avenida Paulista, apostarão na transmissão de imagens para ampliar o alcance da mobilização. Com um esquema de cinco câmeras de alta definição, além de uma grua e dois drones, a estrutura busca aumentar o público que acompanha o ato à distância, que também deve ser contabilizado no número de “participantes” do evento.

Planos ministeriais

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentará os planos da pasta federal nesta terça-feira em audiência conjunta das comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional do Senado. Atendendo a solicitações dos senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Prof. Dorinha Seabra (União-TO), o chefe ministerial abordará as principais ações do órgão para os próximos dois anos, além de questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento do turismo.

Apostas em debate

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda iniciou na sexta-feira as discussões com os estados e o DF sobre o Sistema Nacional de Apostas. A instituição da estrutura unificada, em cooperação com as unidades federativas, visa estabelecer padrões mínimos nacionais de Jogo Responsável e requisitos técnicos de sistemas e jogos, assim como de combate à lavagem de dinheiro e de integridade esportiva.

Oportunidade histórica

Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o recente corte de recursos dos EUA para a pesquisa em vacinas de RNA mensageiro pode representar uma oportunidade histórica para o Brasil no setor. Ao anunciar o fortalecimento das plataformas nacionais de produção de imunizantes do gênero na última semana, o chefe ministerial destacou que o país pode se consolidar, através do segmento, como protagonista global na produção científica, tecnológica e industrial no campo da saúde.

Alimentos sem imposto

O deputado Nilto Tatto (PT-SP) está tentando ampliar a lista de alimentos com redução de 60% das alíquotas do IBS e CBS prevista na regulamentação da reforma tributária. O parlamentar sugere que itens como água mineral, sementes in natura, farinhas de frutas e óleos menos comuns passem a compor a relação de produtos beneficiados.

Brasília para estrangeiros

O Congresso Nacional retomou neste sábado as visitas guiadas em inglês em dois horários, aos fins de semana e feriados, sem agendamento prévio. Voltados a visitantes estrangeiros, os roteiros de 50 minutos transmitem informações sobre o processo legislativo e o patrimônio artístico e arquitetônico das duas Casas Legislativas.

Trabalho colaborativo

Ao assumir a relatoria do projeto que amplia a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil, o deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmou na última semana que deve trabalhar de modo “republicano e colaborativo” na discussão do tema. Destacando a pluralidade da medida, o ex-chefe da Câmara promete um debate amplo, com o objetivo de alcançar um relatório “consistente e preciso” sobre o assunto.

Translado pela FAB

A deputada Daiana Santos (PCdoB-RS) apresentou na Câmara um projeto que autoriza o uso de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para fazer o translado de corpos de brasileiros de baixa renda e seus acompanhantes. A parlamentar gaúcha propõe que o processo seja realizado por aeronaves do Correio Aéreo Nacional, que já atuam no atendimento de civis em emergências.

Segurança para motoristas

A Comissão de Segurança Pública do Senado debaterá nesta terça-feira o projeto de lei que endurece as penas para crimes contra motoristas de transporte público, privado e por aplicativo. Articulada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), a matéria amplia as penalizações para homicídio, furto, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro contra trabalhadores do setor durante o expediente de trabalho ou em decorrência do exercício de sua profissão.

South Summit 2025

Inicia nesta quarta-feira, pelo quarto ano consecutivo em Porto Alegre, mais uma edição do South Summit Brazil, considerado um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo no cenário internacional. Realizada entre os dias 9 a 11 de abril, nos armazéns do Cais Mauá, a programação deste ano será centrada na resiliência para a retomada social e econômica do Estado.

Indústria do Amanhã

A Federação das Indústrias do Estado do RS lança nesta segunda-feira o programa “Indústria do Amanhã – Startups e Sistema FIERGS em Conexão”. A ação contará com mais de 115 startups e 33 hubs de inovação, visando criar um ambiente propício “ao inédito, à colaboração e ao networking” entre empresas emergentes e o ecossistema industrial.

Cargo transmitido

O procurador-geral de Justiça do RS, Alexandre Saltz, oficializou na sexta-feira a transmissão do cargo ao decano do MPRS, procurador Sérgio Guimarães Britto. Saltz deixa a função para disputar a formação da lista tríplice que será enviada ao governador do Estado, referente ao comando do Ministério Público gaúcho para o biênio 2025-2027.

Gestão renovada

O vice-governador Gabriel Souza vai ao Litoral Norte nesta segunda-feira para a assinatura do contrato do Hospital Tramandaí com o Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão. Pertencente ao governo do Estado, a unidade hospitalar, administrada pela entidade desde junho de 2024, terá a prestação de serviço renovada por mais cinco anos.

2025-04-06