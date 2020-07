Geral A gigante de tecnologia Google completou 15 anos em solo brasileiro, e a sua plataforma Maps recebe uma novidade

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Hoje, a empresa conta com 1.100 funcionários trabalhando no País. (Foto: Reprodução)

A gigante de tecnologia Google completou 15 anos em solo brasileiro, e a sua plataforma Maps recebe uma novidade. XP Investimentos cria o seu primeiro cartão de crédito, ainda em fase de testes. Esses são os principais anúncios do mundo da tecnologia e inovação desta semana.

No dia 20 de julho de 2005, o Google oficializou a compra da empresa brasileira Akwan Information Technologies, o que marcou o início de suas operações no País. Desde então, a gigante de tecnologia abriu um centro de pesquisas e desenvolvimento em Belo Horizonte (MG), um YouTube Space no Rio de Janeiro (RJ), e um escritório em São Paulo (SP). Hoje, a empresa conta com 1.100 funcionários trabalhando nessas e outras instalações no Brasil.

Depois de 15 anos e um dia, na última terça-feira (21), a companhia de tecnologia anunciou uma novidade para a sua plataforma de mapas, o Google Maps: a visualização em tempo real de informações das estações de compartilhamento de bicicletas. A solução da empresa contempla os equipamentos da empresa de mobilidade Tembici e do programa Bike Itaú, da instituição financeira Itaú Unibanco.

Agora, usuários do serviço poderão gerar rotas considerando uma parada nas estações de compartilhamento, ver o número de bicicletas disponíveis e a quantidade de vagas livres nas estações de qualquer uma das duas empresas participantes da solução desenvolvida pelo Maps. Essa nova funcionalidade está disponível apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Cartão de crédito da XP

A instituição financeira XP lançou, na última segunda-feira (20), o seu primeiro cartão de crédito. A novidade conta com limite dinâmico, que se ajusta conforme os gastos do portador, e um mecanismo apelidado de “Investback”, em que parte do dinheiro despendido por meio da tarjeta será retornado ao cliente, não em sua conta corrente, mas sim em um fundo de investimento.

O novo produto financeiro da XP terá tecnologia para pagamentos por aproximação e sincronização com o aplicativo da empresa. Ainda em testes, o cartão de crédito deve ser disponibilizado aos clientes da instituição até o fim do ano de forma faseada.

