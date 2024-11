Colunistas A importância de criar uma persona autêntica para humanizar e impulsionar marcas

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2024

Em um mundo cada vez mais digital e competitivo, construir uma marca forte vai além de bons produtos ou serviços. (Foto: Freepik)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em um mundo cada vez mais digital e competitivo, construir uma marca forte vai além de bons produtos ou serviços. Hoje, o público busca conexão emocional, e uma das formas mais eficazes de criar esse laço é humanizando a marca.

Mas o que isso significa na prática? Como empresária com experiência em arquitetura, design de interiores, moda e beleza, posso afirmar que o segredo está em dar à sua marca uma voz e um rosto que os clientes possam identificar — e é aí que entra a figura da persona. Eu sou a persona das minhas empresas.

Cada uma delas carrega um pedaço de quem eu sou, das minhas paixões e da minha visão de mundo. Quando eu apareço em campanhas ou conteúdos das minhas marcas, o objetivo é fazer com que o público se sinta próximo, que enxergue o valor humano por trás do negócio.

Essa presença não só torna a marca mais autêntica, como também gera identificação e lealdade com os clientes. Criar uma persona vai muito além de aparecer nas redes sociais. Trata-se de ser o reflexo dos valores, da essência e da missão da empresa.

Quando você coloca uma figura humana, especialmente a de quem vive e respira o negócio, à frente da marca, cria-se uma ponte direta com o público. As pessoas passam a não ver a empresa apenas como mais uma no mercado, mas como uma extensão de quem você é, alguém em quem podem confiar. E

u me considero uma empresária multi task, atuando em diferentes áreas que, embora possam parecer distantes à primeira vista, se complementam e fazem parte de quem eu sou. E essa multifuncionalidade é o que permite a humanização das minhas marcas de forma autêntica.

No fundo, ser multitarefa não é um problema, desde que você saiba focar no que realmente importa e tenha a capacidade de delegar tarefas. Não tenha medo de ser multitarefa! Muitas vezes, nós mulheres somos colocadas diante da ideia de que precisamos escolher apenas uma área de atuação ou focar em uma única função para ter sucesso. Mas posso garantir: ser multitarefa é uma dádiva quando você sabe equilibrar seus projetos e direcionar sua energia para o que realmente te faz feliz.

Eu gosto de moda, arquitetura e design de interiores, e do mundo da beleza — e consegui encontrar uma maneira de conectar essas áreas. E sim, é possível! A chave está em reconhecer onde você é boa e delegar aquilo que não está no seu campo de especialidade. Saber pedir ajuda ou contar com uma equipe de confiança não tira de você o mérito, pelo contrário.

Ser líder é justamente conseguir compartilhar responsabilidades e focar no que realmente vai levar você e suas empresas adiante. Outro ponto importante que me trouxe estabilidade e crescimento foi criar múltiplas fontes de renda.

Diversificar suas áreas de atuação pode parecer desafiador, mas quando você trabalha com o que ama e busca sinergia entre esses segmentos, o resultado é um ciclo virtuoso de sucesso. No meu caso, a moda e a arquitetura não só coexistem, mas se alimentam. A estética, o design e o senso de estilo permeiam tanto os projetos arquitetônicos quanto as coleções de roupas e acessórios que eu desenvolvo.

Ter mais de uma fonte de renda é uma forma inteligente de garantir segurança

financeira e também de explorar diferentes paixões. Muitas vezes, uma área

acaba complementando a outra. Trabalhar com mais de uma coisa não só é

possível, como pode ser a chave para manter-se motivada e realizar seus

sonhos.

Há uma frase que sempre me acompanha: “Trabalhe com o que você ama, e você nunca terá que trabalhar um dia na vida”. Parece clichê, mas é a mais pura verdade. Quando você gosta do que faz, o esforço parece menor, e a recompensa, maior. E não é porque você ama uma área que precisa se limitar a ela. Muitas de nós temos paixões que abrangem diferentes setores, e o mais incrível é quando conseguimos conectá-las.

Se você tem interesse por moda, arquitetura, beleza ou qualquer outra área, vá em frente! Não deixe que o medo de parecer dispersa te paralise. Se há paixão e um planejamento estratégico por trás, o sucesso virá. Conectar as áreas em que você atua pode ser a chave para um posicionamento único no mercado. E quem disse que só podemos ser bons em uma coisa? Um ponto que aprendi ao longo da minha jornada é a importância de delegar. Por mais que tenhamos vontade de abraçar o mundo e controlar cada detalhe do nosso negócio, aprender a confiar em uma equipe é essencial para o crescimento. Isso não só libera tempo para focar no que você realmente faz bem, como também permite que o negócio flua com mais eficiência.

Por isso, se você se sente sobrecarregada, avalie o que pode ser delegado. Não é sobre deixar de fazer algo, mas sobre focar naquilo que realmente importa. E esse tempo extra que você ganha pode ser investido em inovação, em criar estratégias ou até mesmo em cuidar de você.

O meu desejo é que cada vez mais mulheres se sintam encorajadas a trilhar suas próprias jornadas, sejam elas em uma ou múltiplas áreas. Ser multifuncional, construir diversas fontes de renda e, acima de tudo, trabalhar com o que você ama, é possível e gratificante. A autenticidade, a paixão e a dedicação são ingredientes essenciais para o sucesso.

Acredite no seu potencial, crie conexões entre suas paixões e, acima de tudo, seja você mesma. E se você puder ser a persona da sua própria marca, vai descobrir que o sucesso não é só sobre números, mas sobre a transformação que você pode causar na vida das pessoas.

Esse é o caminho que trilhei, e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Podemos ser multifacetadas, autênticas e, principalmente, felizes no que fazemos. Que esse artigo sirva de inspiração para quem, assim como eu, ama o que faz e não tem medo de trilhar mais de um caminho.

Suellen Ribeiro – Membro do Grupo Front, empresária, designer de interiores e influenciadora digital

* Instagram: @suribeiroc

