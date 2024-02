Saúde A importância do condicionamento físico e do calçado adequado para brincar o carnaval

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Saiba como prevenir lesões e curtir a folia sem desconfortos físicos. (Foto: Freepik)

À medida que os preparativos para o carnaval ganham ritmo, é essencial que os foliões direcionem sua animação para uma celebração saudável. A importância do condicionamento físico e da escolha adequada de calçados, visa prevenir lesões e garante uma experiência festiva sem desconfortos físicos.

Para a fisioterapeuta e professora universitária do Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campus Graças, a energia contagiante do carnaval exige um corpo preparado. “Investir em condicionamento físico não apenas eleva a resistência cardiovascular, mas também fortalece os músculos para suportar a constante movimentação. treino de mobilidade articular e aeróbicos, como danças e corridas leves, são aliados ideais para garantir que os foliões aproveitem cada momento da festa”, explica Luana Sousa.

A mobilidade articular é necessária para uma dança mais fluida e menos propensa a lesões. Incluir exercícios específicos de flexibilidade nas rotinas de treino é fundamental. Movimentos circulares e alongamentos focados em áreas como tornozelos, joelhos e quadris aprimoram a flexibilidade e garantem uma articulação mais eficiente durante os dias de folia.

“A escolha do calçado não deve ser subestimada. Optar por tênis confortáveis e projetados para atividades de impacto reduz significativamente o estresse nos pés. O suporte adequado e a absorção de choque proporcionam uma base sólida para os foliões, contribuindo para a prevenção de desconfortos e lesões”, ressalta Luana.

Além do treino físico, técnicas específicas podem melhorar a articulação. Movimentos controlados, como agachamentos e flexões, fortalecem os músculos ao redor das articulações, promovendo uma movimentação mais segura e eficiente.

“Ao unir o condicionamento físico, treino de mobilidade articular e a escolha sábia do calçado, os foliões podem esperar um carnaval mais vibrante e menos propenso a desconfortos físicos. Com a preparação adequada, a festa se transforma em uma celebração de movimento, energia e saúde”, finaliza a professora.

Preparo físico

Pular carnaval é atividade aeróbia. De acordo com o Compêndio de Atividade Física, por hora, uma pessoa de 70 kg pode gastar entre 210 kcal e 490 kcal dançando e de 140 kcal a 560 kcal andando Vai dependerda velocidade e do relevo do local. Isso significa que, em 4 horas de festa animada, é possível queimar até 2 mil kcal.

O ideal é treinar o ano todo para, quando a folia chegar, estar preparado. Os músculos das pernas são os mais demandados enquanto os foliões pulam e dançam, por isso o recomendado é estar com a ida à academia em dia. A verdade é que não adianta querer resolver o problema com alguns dias de antecedência. Construir músculos fortes leva tempo.

Às vésperas da data, as dicas para curtir o Carnaval incluem fazer exercícios de mobilidade, que ajudam a manter as articulações funcionando bem. Aposte em exercícios para tornozelo e quadril para proteger as pernas durante esse período de sobrecarga.

Outro treino importante para o corpo se recuperar da jornada regada a confete e serpentina é o alongamento. Veja alguns dos movimentos que podem ser feitos:

– Comece em pé, com as pernas bem separadas e flexione um dos joelhos, enquanto o outro fica estendido. Pode apoiar um dos cotovelos na coxa, se achar mais confortável. Repita com a outra perna.

– Ainda com as pernas afastadas, estenda os 2 joelhos e desça a cabeça em direção aos pés e olhe entre as pernas. Se conseguir, encoste as mãos nos pés.

– Siga com a cabeça para baixo e, lentamente, aproxime as pernas até fechá-las. Vá levantando lentamente, como se estivesse desenrolando a coluna.

– Separe as pernas novamente e erga os 2 braços, com as mãos unidas. Incline o corpo para um dos lados e alongue a lateral do tronco. Repita do outro lado.

– Gire a cabeça lentamente para um lado e depois para o outro, alongando bem o pescoço.

A importância do condicionamento físico e do calçado adequado para brincar o carnaval

2024-02-09