A medida foi tomada nesta sexta-feira (25) pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) por conta das preocupações sobre a nova variante do coronavírus, que pode ser de 50 a 74% mais transmissível, segundo apontou estudo britânico.

De acordo com a nova política, os passageiros que partem do Reino Unido para os EUA devem fornecer documentação por escrito do resultado do teste de laboratório (em papel ou eletrônico) para a companhia aérea, disse o CDC.