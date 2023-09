Colunistas A imunização com a vacina bivalente tem progredido lentamente

Por Leandro Mazzini | 12 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Bivalente

Em meio ao aumento expressivo dos testes positivos para Covid-19, a imunização com a vacina bivalente tem progredido lentamente. Conforme levantamento da Coluna com base nos dados abertos da cobertura vacinal do Ministério da Saúde, nesse ano foram aplicadas mais de 28 milhões de doses da vacina em cerca de 178 milhões de pessoas, o que representa apenas 16% da população do País. São Paulo segue à frente na imunização, com 21% da população vacinada, seguido pelo Distrito Federal com 20% e o Rio de Janeiro aparece em 5° lugar com 17%. Os dados revelam que, na faixa etária de 60 anos ou mais, 98% dos idosos foram vacinados. E na faixa de 18 a 39 anos, cerca de 61 milhões receberam a vacina. O aumento de casos é atribuído à circulação da subvariante da Ômicron (Éris), que apesar de altamente transmissível, não está associada a casos graves ou mortes.

Exemplar

O STF deve endossar, nesta quarta, 13, o pedido da Procuradoria-Geral da República no julgamento dos quatro primeiros acusados de participação na quebradeira de 8 de janeiro. No despacho enviado à Suprema Corte, o subprocurador Carlos Frederico frisa que a pena deve ser “exemplar” por se tratar de crimes graves. Em tempo: a restauração do plenário do STF, destruído pelos golpistas, teve custo estimado em mais de R$ 11 milhões.

Delação

O ministro da Justiça, Flávio Dino, que hoje presta “homenagem” à delação premiada de Mauro Cid, já fez duras críticas à colaboração premiada. Há seis anos, em palestra na Universidade de Brasília, afirmou que “a delação virou instrumento de proteção seletiva, em vez de combate à impunidade”. No mesmo evento, Dino – então no PCdoB – disse que comportamentos de setores do Judiciário contrariam a voz das ruas.

Vídeo

A Polícia Federal (PF) e Advocacia-Geral da União (AGU) vão apurar a divulgação de um suposta fake news pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO). O parlamentar compartilhou – e depois apagou – vídeo no qual uma médica dizia que as doações para a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul só seriam entregues na presença do presidente Lula.

Acirrada

O STJ indica nesta quarta-feira, 13, os nomes dos magistrados que vão ocupar as cadeiras no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Três desembargadores e 10 juízes federais disputam as duas vagas do CNJ e nada menos que 44 juízes disputam a indicação para o CNMP. Os nomes aprovados têm que passar pelo Senado para só depois serem nomeados pelo presidente Lula.

Tabaco

Entidades da cadeia produtiva do tabaco se reúnem hoje com Igor Barbosa, chefe da Divisão de Saúde Global do Itamaraty. Vão defender a importância da indústria do tabaco para a economia e para a sustentabilidade da agricultura familiar. O objetivo principal é sensibilizar a delegação brasileira que estará presente na 10ª Conferência para o Controle do Tabaco (COP-10), em novembro no Panamá.

ESPLANADEIRA

# Yeda Crusius participa do lançamento de documentário sobre 25 anos do PSDB-Mulher, amanhã, em Brasília.

# FGV está com inscrições abertas para o vestibular no Rio, Brasília e SP.

# Nestlé abre inscrições para 2ª Feira de Empregabilidade que acontece no dia 28.

# Insper promove evento “A Cor da Desigualdade” dia 15 em SP.

# Inspired Education Group realiza evento em Brasília no dia 14 para anunciar novo CEO da Inspired Education no Brasil.

# Volkswagen confirma Novo Tiguan Allspace no Brasil em 2023.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/a-imunizacao-com-a-vacina-bivalente-tem-progredido-lentamente/

A imunização com a vacina bivalente tem progredido lentamente

2023-09-12