Mundo A Índia e a China concordam em aliviar tensões na fronteira

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Lago Pangong Tso, na região de Ladakh, onde exércitos da Índia e a China têm se desentendido. (Foto: KennyOMG/ Wikipedia)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Índia e China anunciaram no sábado (5) que concordaram em trabalhar em conjunto para reduzir as tensões ao longo da fronteira, após uma reunião entre os ministros de Defesa das duas gigantes nucleares asiáticas.

Ambos os lados destacaram Forças Armadas adicionais para a patrulha da fronteira, que passa pelo Himalaia ocidental, após um confronto em junho em que 20 soldados indianos foram mortos em combate. A China não revelou o número de baixas entre suas tropas.

No maior episódio de contato político face a face entre Índia e China desde que as tensões foram desencadeadas ao longo da fronteira, em maio, os ministros da Defesa Rajnath Singh, da Índia, e General Wei Fenghe, da China, se encontraram na noite da sexta-feira (3) nos bastidores da Organização para Cooperação de Xangai, em Moscou.

Ambos os países concordaram que “nenhum dos lados deveria tomar qualquer ação que poderia complicar a situação ou escalar as questões nas áreas de fronteiras”, disse o ministro da Defesa indiano em um comunicado. Wei afirmou que os dois lados deveriam promover a paz e a estabilidade e trabalhar para esfriar as atuais tensões, segundo informou um relatório de notícias do Ministério da Defesa da China, postado em seu website, sobre o encontro.

O ministro chinês disse, no entanto, que a culpa das tensões recentes é “inteiramente da Índia”, acrescentando que a China estava determinada a salvaguardar sua soberania e território.

Espaço

No estilo “missão secreta”, a China realizou na sexta-feira (4) o lançamento de uma aeronave reutilizável ao espaço. Do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, um veículo Long March 2F colocou a espaçonave em órbita. O objetivo é fazer com que o equipamento teste tecnologias reutilizáveis durante o voo.

Todo o processo de preparação para o evento foi realizado de forma muito discreta. Há meses o centro de lançamento chinês elaborava o plano de voo, no entanto, os indícios de uma possível missão vieram apenas na quinta-feira (3), quando o espaço aéreo foi fechado.

A abertura da janela de lançamento ocorreu às 1h23, tarde de quinta (3) no Brasil. Pouco depois, a mídia estatal chinesa Xinhua espalhou a notícia: o lançamento ocorreu com sucesso. A aeronave reutilizável experimental encontra-se em órbita de inclinação de cerca de 45 graus. Segundo um relatório da própria Xinhua, após um período de operação em órbita, a espaçonave deve retornar ao local de pouso programado na China.

Durante o lançamento, as naves de rastreamento espacial Yuanwang também estiveram posicionadas para apoiar a missão. Algo também a se destacar sobre a missão é sobre seu nível de segurança. Para se ter ideia, a China ainda não divulgou fotos do ocorrido e garantiu que pessoas que estivessem pelo parâmetro não compartilhassem imagens.

Também cabe frisar que a Long Marcha 2F, utilizada para despachar a aeronave, já foi lançada 14 vezes ao espaço, tonando-se parte importante em missões como a Shenzhou. A economia que viagens com espaçonaves reutilizáveis pode gerar já é motivo suficiente para vários países investirem na ideia. Os Estados Unidos, por exemplo, têm neste exato momento uma aeronave reutilizável em órbita, a EUA X-37B, em sua sexta missão.

Em 2017, quem se posicionou sobre o assunto foi a China. A China Aerospace Science and Technology Corp. (Casc) divulgou na época que tinha como meta o desenvolvimento de um avião espacial de estágio único para órbita até 2030. Já para 2045, o objetivo é um ônibus espacial movido a energia nuclear.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo