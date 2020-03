Brasil A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de 3 milhões e meio de reais de um dos acusados de matar Marielle Franco

Ronnie Lessa ocultou parte da sua fortuna por meio de "laranjas". (Foto: Reprodução)

A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário e o bloqueio dos bens do sargento da reserva da PM Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018. O patrimônio dele é avaliado em cerca de R$ 3,5 milhões.

A investigação já rastreou um patrimônio de ao menos R$ 7 milhões pertencente a Lessa. O valor envolve apreensões policiais nos últimos meses e a lista completa de propriedades bloqueadas pela Justiça, que inclui imóveis, terrenos, uma lancha e um carro blindado.

De acordo com a Polícia Civil, Lessa ocultou parte da sua fortuna com o auxílio de “laranjas”, que também tiveram os seus sigilos quebrados. O ex-PM Élcio Queiroz, que responde com Lessa pela morte da vereadora, também teve os sigilos quebrados.

Valores incompatíveis

Em uma ação em parceria com o MP (Ministério Público) do Rio de Janeiro, o inquérito concluiu que os valores são incompatíveis com a renda mensal de R$ 7.400 da aposentadoria de Lessa. O patrimônio do policial aposentado seria o equivalente a 73 anos de pagamentos integrais recebidos da corporação, incluindo o 13º salário.

A delegacia especializada no combate a crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, responsável pelo inquérito, baseou a investigação na análise de relatórios de inteligência financeira. Parte do patrimônio pode ser usada para indenizar os parentes das vítimas do duplo homicídio, em caso de condenação.

Entre os “laranjas” usados por Lessa, estão a esposa, o irmão e um amigo. A Justiça ainda bloqueou os dados de uma filha dele e do ex-PM Élcio Vieira de Queiroz, também acusado participar do atentado. A dupla, acusada de cometer o duplo homicídio, foi presa em março de 2019. A investigação ainda irá verificar se há contas bancárias ligadas a Lessa no exterior.

