Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Decisão considerou que há morosidade por parte da União e da Funai. (Foto: EBC)

Em caráter liminar, a 9ª Vara Federal de Porto Alegre determinou um prazo de 180 dias (seis meses) para que a União e a Funai (Fundação Nacional do Índio) terminem os trabalhos de identificação e delimitação da terra indígena guarani Pindó Poty, no bairro do Lami, Zona Sul da capital gaúcha. A decisão é da juíza Clarides Rahmeier, no âmbito de uma ação do MPF (Ministério Público Federal).

O órgão relatou que o encerramento de um processo de reintegração de posse ajuizado contra a comunidade indígena em 2006 depende da conclusão do processo administrativo de identificação e delimitação da área.

Em sua defesa, a União alegou não ser razoável a fixação de prazos de execução por meio de intervenção judicial em razão do princípio da separação de poderes. A Funai também argumentou que não existem indícios de que não esteja tomando as providências para que a área seja demarcada.

De acordo com a Fundação, o procedimento é extremamente complexo, especialmente por se tratar de área urbana de grande cidade, como é o caso dos autos, pois pode afetar direito à moradia e de um número indeterminado de pessoas.

Morosidade

Ao analisar a matéria, a juíza federal substituta Clarides Rahmeier apontou que a questão “perpassa pelo exame da presteza das rés na realização das diligências do procedimento de demarcação e regularização da terra indígena Pindó Poty”.

Ainda segundo ela, a linha cronológica do processo administrativo foi iniciada em 2012 e leva à conclusão da existência de uma ‘mora estatal’, o que “legitima a atuação do Poder Judiciário em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição Federal, como é o caso dos autos”.

“Muito embora este juízo não desconheça as dificuldades técnicas, físicas, funcionais ou materiais encontradas pela parte ré, considera-se que tais circunstâncias não podem ser suscitadas para justificar a violação a um mandamento fundamental, sobretudo diante da incidência ao caso do princípio da razoável duração do processo, inclusive administrativo (artigo 5º da Constituição), bem como do dever de decisão da Administração Pública em processos desta natureza”, pontuou a magistrada.

(Marcello Campos)

