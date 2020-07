Mundo A Louis Vuitton lança maleta de poker no valor de 127 mil reais

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

O estojo é grande o suficiente para impressionar os adversários na mesa na sua próxima noite de poker. (Foto: Divulgação)

A prática de poker online cresceu com o isolamento social durante quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Diante dessa tendência, a Louis Vuitton resolveu apostar todas as suas fichas em um novo produto de luxo e lançou uma maleta de poker no valor de 127 mil reais (24 mil dólares).

O sofisticado conjunto é feito de madeira, revestido em couro natural com o monograma tradicional da marca francesa de luxo e possui elementos de latão em tom dourado. O estojo é grande o suficiente para impressionar os adversários na mesa na sua próxima noite de poker.

O interior da maleta de poker vem com um forro de microfibra vermelha e todos os itens que você precisa para sair jogando: um baralho de caras com o logo da marca, dados, fichas e marcadores de latão em relevo. Um conjunto médio custa normalmente cerca de 530 reais (100 dólares), mas a Louis Vuitton elevou o nível de jogo. Cabe a você decidir se pede mesa ou se pede all-in.

Além da maleta de poker, a Louis Vuitton lançou recentemente outros produtos extravagantes: um par de halteres e uma mesa de pebolim. Os halteres, que custam cerca de 14 mil reais (2.680 dólares), são feitos de metal brilhante e gravuras exclusivas. A mesa de pebolim, por sua vez, é vendida no valor de aproximadamente 377 mil reais (71 mil dólares). Os jogadores da mesa são pintados à mão e operados por alças cobertas de couro.

Artigos para o lar

Nesta quarentena a marca francesa Louis Vuitton também lançou uma seleção de artigos para o lar, nas categorias “Artigos Esportivos”, “Jogos” e “Itens de Colecionador”. Há uma variedade de equipamentos para exercícios que serão particularmente úteis enquanto todos praticam exercícios em casa devido à pandemia de coronavírus. Os halteres da maison são o destaque da seção “Artigos Esportivos”, um conjunto de pular corda e pingue-pongue também.

Na coleção “Jogos”, você encontra um conjunto Jenga “Monogram Tower”, caixa de dados e nas cartas de baralho que vêm em uma bolsa de couro. Na coleção, outros itens como; pesos de papel para carros e veleiros, um suporte de vinil e chinelos cor de rosa.

Pelo jeito, grandes grifes decidiram investir em itens ‘coringas’ para enfrentarmos o tédio desta pandemia.

