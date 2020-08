A maioria dos médicos russos não se sentiu confortável em receber doses da vacina Sputnik V, registrada pela Rússia como uma fórmula eficaz e segura contra a Covid-19. A conclusão é de um estudo divulgado que ouviu 3.040 médicos e profissionais da saúde. A celeridade dos ensaios clínicos do imunizante é encarada com ceticismo pela comunidade científica.

O levantamento foi feito por meio do aplicativo Foundation Doctor’s Handbook, usado para fins de pesquisa com informações anonimizadas. A pesquisa, repercutida pelo jornal russo RBC Daily, concluiu que 52% deles não se sentem confortáveis para serem vacinados. O governo prevê que a imunização comece já no fim deste mês em profissionais de saúde.

A Sputnik V foi testada em apenas 38 voluntários antes de receber o registro oficial do governo russo. A despeito do ceticismo de cientistas, diferentes governos estrangeiros manifestaram interesse na fórmula. No Brasil, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), firmou um acordo com a Rússia que prevê a distribuição e produção do imunizante no estado caso a fórmula seja capaz de brecar o novo coronavírus.

Apenas um quinto dos médicos que responderam à pesquisa disseram que recomendariam a Sputnik V para pacientes, colegas de trabalho ou amigos. A apreensão é compartilhada com cidadãos russos que se dizem muito preocupados para arriscar uma imunização. Outros, no entanto, concordam com o argumento do governo de Vladimir Putin: as críticas seriam motivadas pela “inveja” das concorrentes na corrida global por uma vacina, na avaliação do Kremlin.

Um imunizante é considerado seguro e eficaz quando produz respostas imunológicas contra um patógeno sem efeitos colaterais expressivos após todas as três fases dos ensaios clínicos. A última delas engloba milhares de participantes para assegurar resultados padronizados.

Vietnã

A mídia estatal do Vietnã anunciou que o país, tido como referência mundial no combate à Covid-19, comprará doses da vacina russa. O comunicado coincide com novos surtos da doença na nação de 97 milhões de habitantes, que permaneceu sem novos contágios pelo coronavírus ao longo de meses após um rigoroso lockdown.

O canal Vitnam Television (VTV) afirmou que, em paralelo, o governo vietnamita continuará investindo na sua própria vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Bristol (Reino Unido). Segundo o jornal Tuoi Tre, a aquisição pode englobar de 50 milhões até 150 milhões de doses da Sputnik V. Parte será doada pela Rússia, ainda segunda o periódico asiático.

O governo também deverá comprar doses de um imunizante desenvolvido no Reino Unido, anunciou o Ministério da Saúde, sem detalhar qual seria a fórmula britânica ou o custo total. A AstraZeneca, farmacêutica do país europeu, desenvolve uma das fórmulas mais avançadas no mundo em parceria com a Universidade de Oxford (Reino Unido). No mês passado, o governo vietnamita afirmou que o país teria uma vacina nacional até o fim de 2021.

Um novo surto foi declarado no país do Sudeste Asiático em 25 de julho. Inicialmente, o governo conseguiu conter a Covid-19 quando a doença se alastrava pelo continente com políticas rigorosas de isolamento, testagem e rastreamento de contatos. No entanto, o surgimento de novos casos na cidade turística de Danang no fim do mês passado voltou a preocupar os vietnamitas.

No total, 929 infecções foram confirmadas no Vietnã desde o início da pandemia, além de 21 óbitos. Os próximos dias serão “críticos” nos esforços pelo controle da doença, segundo o primeiro-ministro do país, Nguyen Xuan Phuc.

Os 500 mil habitantes da cidade de Hai Duong, localizada próxima à capital, Hanói, foram colocados sob quarentena por 15 dias depois que três casos foram detectados. O líder da força-tarefa criada no país contra a pandemia, Vu Duc Dam, afirmou que o Vietnã não tem outra escolha a não ser “conviver com o vírus de maneira segura”.