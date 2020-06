Geral A Maratona de Nova York é cancelada devido à pandemia

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

A prova só voltará a ser disputada em 2021. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Maratona de Nova York, nos Estados Unidos, é mais um evento atingido pela pandemia de Covid-19 no mundo. Os organizadores da corrida, a maior do mundo, anunciaram o cancelamento da edição deste ano. A prova só voltará a ser disputada em 2021. Esta seria a 50ª vez que a prova seria realizada.

A maratona estava marcada para o dia 1º de novembro. Apesar dos mais de quatro meses de distância, o New York Road Runners, organizadores do evento, decidiram que não é segura a sua realização, tendo em vista o estágio em que a pandemia ainda se encontra.

“Embora a maratona seja um evento icônico e amado em nossa cidade, eu aplaudo o New York Road Runners por colocar a saúde e a segurança de espectadores e corredores em primeiro lugar. Estamos ansiosos para sediar a 50ª corrida da maratona em novembro de 2021”. disse o prefeito Bill de Blasio.

Esta não é a primeira vez que a Maratona é cancelada. A última vez, por sinal, foi nesta mesma década. Em 2012, a prova não foi realizada após a passagem do furacão Sandy.

“O cancelamento da maratona de Nova York deste ano é incrivelmente decepcionante para todos os envolvidos. Mas era claramente o curso que precisávamos seguir de uma perspectiva de saúde e segurança”, afirmou Michael Capiraso, presidente da New York Road Runners, que já cancelou uma série de outras provas este ano.

Até esta quarta-feira, os Estados Unidos registravam quase 2,4 milhões de casos de Covid-19 e mais de 122 mil mortes. Em Nova York, são mais de 388 mil contaminados e mais de 30 mil mortes. Acredita-se que o país já tenha deixado o pico da pandemia para trás. No entanto, os números mostram que ele está longe de declarar a doença como superada.

Outras maratonas

Outra prova que seguiu mesmo curso nesta quarta-feira foi a Maratona de Berlim (Alemanha), marcada para 26 e 27 de setembro. Os organizadores disseram que não poderiam ir adiante com o evento por causa da proibição alemã de reuniões públicas de mais de 5.000 pessoas até 24 de outubro.

“Nas últimas semanas, dedicamos muito esforço ao examinar todas as opções para a realização da BMW Berlin-Marathon 2020 sob as condições dadas”, disseram os organizadores de Berlim em comunicado.

“Nós trabalhamos duro no desenvolvimento de um conceito de higiene e mantivemos várias discussões com nossos especialistas, autoridades responsáveis e prestadores de serviços, entre outros.”

Segundo o comunicado, uma análise abrangente de viabilidade mostrou, no entanto, que a maratona também não poderia ser realizada posteriormente este ano.

A Maratona de Boston (EUA), originalmente prevista para abril e adiada para setembro, foi cancelada pela primeira vez em sua história.

A Maratona de Tóquio (Japão) foi realizada em 1º de março apenas com corredores de elite, enquanto a de Londres (Reino Unido) foi adiada de 26 de abril para 4 de outubro. A Maratona de Chicago (EUA) não anunciou nenhuma alteração em seu evento programado em outubro. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

