Brasil A média móvel de mortes por coronavírus no Brasil é a menor desde maio

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

O cálculo está abaixo de 700 desde 23 de setembro. (Foto: Reprodução)

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil dessa sexta-feira (9) foi de 607, a menor desde 10 de maio. O cálculo está abaixo de 700 desde 23 de setembro. O País está próximo de alcançar a marca de 150 mil vidas perdidas para a covid-19.

O último boletim do consórcio de veículos de imprensa mostra que o País registrou nas últimas 24 horas 658 mortes, elevando para 149.692 os óbitos causados pelo novo coronavírus. Foram contabilizados também 27.651 casos, totalizando 5.057.190 de infectados.

Desde o dia 14 de setembro, a tendência na média móvel de mortes segue em estabilidade, ou seja, o número não apresentou alta nem queda representativa em comparação com os 14 dias anteriores. Antes disso, o país passou por um período de uma semana seguida com tendência de queda no registro de mortes por covid.

A média móvel de novos casos foi de 24.994 por dia, uma variação de -8% em relação aos casos registrados em 14 dias. Ou seja, também encontra-se na faixa que aponta estabilidade.

A “média móvel de 7 dias” faz uma média entre o número de mortes do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda. O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o “ruído” causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

Apenas o Acre apresenta tendência de alta na média móvel de mortes por covid-19.

Vale ressaltar que há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. No Acre, a média estava em 1 e continuou em 1 no intervalo de 14 dias, o que levou a uma variação de 33%. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados.

Há 14 Estados em estabilidade: Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O Distrito Federal e outros 11 Estados apresentam tendência de queda: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

O consórcio de veículos de imprensa é formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até às 20h.

