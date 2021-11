Política A menos de um ano das eleições, os pré-candidatos à Presidência da República já recorrem ao trabalho de marketing político para promover suas imagens

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2021

Sérgio Moro se filia ao Podemos: estratégia traçada pelo marqueteiro é humanizar a imagem do ex-juiz. (Foto: Divulgação)

A menos de um ano das eleições, os pré-candidatos à Presidência da República já recorrem ao trabalho de marketing político para promover suas imagens. Em uma disputa até agora polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos amplamente conhecidos, o desafio para os demais é, antes de sair à caça dos votos, se apresentar ao eleitor de todas as regiões do país, melhorar a posição nas pesquisas e calibrar o discurso para a campanha, que começa oficialmente em 16 de agosto de 2022. Esse período serve também para testar a viabilidade das candidaturas.

Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, se filiou ao Podemos na última quarta-feira, em um evento planejado para reposicionar sua imagem. Conhecido pelo trabalho como juiz à frente da Operação Lava-Jato, Moro, que se colocou como opção para a terceira via, terá o desafio de se vender como alguém preparado para lidar com outros temas além do combate à corrupção.

A estratégia traçada pelo marqueteiro do Podemos, Fernando Vieira, é humanizar a imagem do ex-juiz, que hoje acumula rejeição tanto entre bolsonaristas quanto entre lulistas. No evento de filiação, Moro iniciou o discurso de dez páginas ironizando as críticas à sua voz. E, mesmo pouco à vontade, arrancou algumas risadas – ele está passando por um acompanhamento com uma fonoaudióloga.

Apelidos e antídotos

Outros nomes que sonham concorrer ao Palácio do Planalto também têm apostado em vídeos que circulam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. Na semana passada, a equipe do governador de São Paulo, João Doria, que disputa as prévias do PSDB, fez circular um vídeo que destaca apelidos pejorativos dados pelos seus adversários. A mensagem veio com antídoto e pontua que, apesar das alcunhas, ele faz entregas, como a vacina CoronaVac, que deu início à imunização contra a Covid-19 no país.

“O Doria pode ser coxinha, usar calça apertada e exagerar no marketing pessoal. Ele pode até ser chato, mas fez o que qualquer presidente cabeça no lugar faria”, diz um trecho da peça. Segundo o marqueteiro de Doria, Daniel Braga, o vídeo foi preparado para o público interno do PSDB, mas atende também o eleitor de modo geral por exaltar outros atributos do governador. Apesar de governar o maior estado do país, Doria ainda é pouco conhecido fora do Sudeste e Sul.

“Eles arrumam um apelido pejorativo, mas não conseguem desconstruir que o João é trabalhador. O desafio é fazer com que ele seja conhecido e reconhecido pelo seu trabalho”, diz Braga.

Também em disputa nas prévias do PSDB para ser o candidato à Presidência, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já divulgou quatro vídeos como parte da campanha para os tucanos – o conjunto também atende à construção de uma identidade nacional.

“Os dois candidatos (Bolsonaro e Lula) são muito polarizados, mas têm uma base de votos que é ancorada na rejeição do outro lado. O maior desafio para romper com isso é audiência, porque ela não é natural para quem não está polarizando. Se sair xingando um dos lados, vamos ter audiência, só que xingar um dos lados passa a ser muito parecido com esses lados”, diz Fábio Bernardi, responsável pelo marketing de Leite.

Com a assinatura do marqueteiro João Santana, que tem no currículo campanhas do PT, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, é o que até aqui exibe uma estratégia mais robusta para tentar se colocar ente Bolsonaro e Lula. Além de intensa atividade nas redes sociais, frases em apoio a ele foram projetadas em prédios de capitais. O slogan “Prefiro Ciro” também virou um jingle.

A equipe de Lula, por sua vez, ainda não tem um marqueteiro contratado. Toda a comunicação até aqui tem sido feita por cerca de dez profissionais que atuam diretamente com o ex-presidente. Na semana do aniversário de Lula, a equipe do PT fez um vídeo com imagens de arquivos do ex-presidente, remetendo aos tempos de sua gestão.

“A campanha de 2018 foi feita com mais conceitos do que propostas. Já sabemos que a receita não será a mesma. O ponto em questão é calibrar bem os atributos emocionais dos funcionais”, avalia o publicitário Marcos Aurélio Carvalho, coordenador de marketing da campanha que levou Bolsonaro à Presidência.

Com a filiação ao PL adiada, Bolsonaro segue com o discurso que não tem marqueteiro, mas seu entorno já se preocupa em sondar especialistas. Assessores admitem que a campanha de 2022 não repetirá 2018, e o maior desafio será defender o governo diante dos ataques dos adversários. As informações são do jornal O Globo.

