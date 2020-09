Brasil A ministra Rosa Weber autoriza abertura de inquérito para investigar Romário, Benedita da Silva e outros oito deputados

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

A ministra cita na decisão que há nos relatórios de investigação, documentos e áudios obtidos em diligências de busca e apreensão, quebras de sigilo telefônico, bancário e fiscal. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar o senador Romário (Podemos-RJ), a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e outros oito deputados por suspeita de uso irregular de verba destinada à atividade parlamentar. A ministra atendeu a um pedido do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros.

De acordo com o vice-procurador, os parlamentares fazem parte de “um forte esquema de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro”. O caso envolve a contratação da empresa Atos Dois Propaganda e Publicidade Ltda (Xeque Mate Comunicação e Estratégia).

São investigados também os deputados Sérgio Brito (PSD-BA), Carlos Henrique Amorim (DEM-TO), Silas Câmara (Republicanos -AM), Danilo Jorge de Barros Cabral (PSB-PE), Fábio de Almeida Reis (MDB-SE), Hiran Manuel Gonçalves da Silva (PP-RR), Jéssica Rojas Sales (MDB-AC) e Fausto Ruy Pinato (PP-SP).

Segundo a PGR, o esquema utilizava empresas de fachada e de ‘testas de ferro’, possuindo como sócios pessoas com padrão de vida simples. As empresas teriam supostamente prestado serviços a congressistas no período de janeiro de 2014 a junho de 2018, emitindo notas fiscais com“fortes indícios de inconsistências”, as quais teriam sido usadas “para amparar a suposta utilização da cota parlamentar”.

A ministra cita na decisão que há nos relatórios de investigação, documentos e áudios obtidos em diligências de busca e apreensão, quebras de sigilo telefônico, bancário e fiscal. Deste material surgiram suspeitas de “um forte esquema de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro”.

Rosa Weber decidiu enviar para Justiça Federal do Distrito Federal o pedido para investigar mais 19 ex-deputados, entre eles está o senador Márcio Bittar (MDB-AC). Ela entendeu que o caso dele não envolve o mandato do Senado, mas sua atividade na Câmara.

Os outros investigados são: André Luis Dantas Ferreira; João Alberto Fraga; César Hanna Halum; Joziane Araújo Nascimento; Marcelo Augusto da Eira Correa; Marcelo Theodoro de Aguiar; Roberto da Silva Sales; Sebastião Bala Ferreira da Rocha; Raul da Silva Lima Sobrinho; Milton João Soares Barbosa; Iris de Araújo; Ronaldo Fonseca de Souza; Pedro Vilela; Rebecca Martins Garcia; Josiane Braga Nunes; Julia Maria Godinho da Cruz Marinho; Rogério Schumann Rosso e Ezequiel Cortaz Teixeira.

Outro lado

O senador Romário informou, por meio de nota, que contratou uma das empresas entre janeiro de 2014 a dezembro de 2018, e que foram pagos neste período R$ 82 mil pelos serviços prestados.

“Todas as notas foram apresentadas tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado Federal e devidamente aprovadas nas respectivas prestações de contas”, diz o texto, destacando que ele está à disposição da investigação.

A deputada Benedita informou que recebeu a decisão “com surpresa e indignação”. Em nota, disse que teve conhecimento pela imprensa “sem ter sido notificada, ouvida ou questionada” sobre o caso. “Desconheço totalmente as informações ali contidas de pessoas ou empresas com as quais nunca tive qualquer relação.Sempre vivi de acordo com meus rendimentos legais, seja quando era uma lavadeira no Chapéu Mangueira, seja agora como deputada”, diz a deputada.

O deputado Carlos Henrique Gaguim negou irregularidades e disse que ainda não teve acesso ao processo. Em nota, ele afirma que “todos os seus gastos são comprovados, foram feitos dentro da legalidade e sua defesa vai pedir o seu imediato arquivamento”.

Em nota, o deputado Fausto Pinato também negou irregularidades e disse que está “tranquillo”. Segundo ele, a empresa iria realizar um trabalho para modificar seu site, mas achou o custo alto e pagou somente R$ 2.700 pela consultoria. “Me surpreende tal decisão da Ministra Rosa Weber, disse Pinato informando que não tinha conhecimento do inquérito.

