Brasil A modelo Najila Trindade, que acusou Neymar de estupro em 2019, foi inocentada de uma denúncia por fraude processual

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Além dela, o ex-marido e pai de seu filho, Estivens Alves, também foi inocentado. (Foto: Reprodução/TV)

A modelo Najila Trindade, que acusou Neymar de estupro em 2019, foi inocentada de uma denúncia por fraude processual feita pelo Ministério Público. Além dela, o ex-marido e pai de seu filho, Estivens Alves, também foi inocentado.

Estivens Alves, que fez um vídeo do apartamento de Najila após a suposta invasão e o sumiço do tablet do filho do casal, foi inocentado pela juíza Ana Lucia Fernandes Queiroga, que entendeu que o acusado não teria motivo para criar provas contra ele mesmo ao fazer as imagens.

“Não seria razoável supor que o acusado, com intuito de adulterar o local de um delito, filmasse o próprio crime que cometia, o que indica que de fato foi ao local apenas para pegar pertences da acusada Najila, que naquele momento não poderia permanecer em sua residência”, diz trecho da sentença. Sobre Najila, a juíza apontou que o fato da modelo ter apagado conteúdos em aparelhos eletrônicos não configuraria em crime.

“Registre-se, ainda, que o ato de apagar dados de aparelhos eletrônicos, ou trocar senhas, são corriqueiros nos dias atuais, não se podendo dizer que tal conduta, por si só, configure uma inovação artificial com objetivo de induzir a erro perito ou juiz, mesmo porque, os réus não eram alvo da investigação que ocorria no inquérito policial naquele momento”, apontou.

Caso Neymar

Neymar foi inocentado por ‘incongruências’ e ‘falta de provas’ na versão dos fatos oferecida por Najila. “Não vislumbro elementos para o indiciamento do investigado, uma vez que as versões são conflitantes”, disse o inquérito, à época da acusação, que também citou a falta de provas como motivo.

Uma das principais provas de Najila contra Neymar, seria um vídeo gravado pela modelo, do segundo encontro com o jogador. No entanto, o vídeo inteiro nunca foi encontrado, sendo revelado apenas uma parte da gravação, no qual a modelo agride Neymar e grita com o jogador.

O vídeo de seis minutos, segundo Najila, ficou registrado apenas em um tablet que foi levado de seu apartamento em São Paulo. O ex-marido da modelo, Estivens Alves, teria sido a única pessoa a ver as imagens na íntegra. Najila passou por exames de corpo de delito para detectar lesões. Uma análise feita pelo Instituo Médico legal (IML) 16 dias após o encontro não apontou lesões na modelo.

Rede social

Neymar não está mais no TikTok. O atacante anunciou que está deixando “para sempre” a rede social na qual ele acumulava mais de oito milhões de seguidores. Mas engana-se quem pensa que o craque cansou dos vídeos interativos na web. O motivo da decisão tem nome: Triller.

Trata-se, na verdade, de uma nova parceria do jogador. O craque se tornou embaixador da Triller, uma plataforma de criação de vídeos concorrente do TikTok, e vai produzir conteúdo exclusivo para a rede social.

“A diversidade, a cultura gráfica e a influência de Triller sobre a cultura são incomparáveis. Tenho o orgulho de anunciar que estou me juntando à família Triller e deixando a TikTok para sempre. Vejo você no Triller”, anunciou Neymar. O atacante também divulgou o vídeo de sua primeira publicação na plataforma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil