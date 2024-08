Geral Nova pesquisa da oposição testa Michelle, Bolsonaro, Tarcísio e Lula para a Presidência da República

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desde o início do ano, o instituto realiza pesquisas com intenções de voto para a Presidência encomendadas pelo PL ou por outras legendas da oposição. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lideranças da oposição vão se reunir, nesta semana, para ver o resultado da pesquisa mais recente encomendada pelo grupo que testa nomes da direita na disputa pela Presidência da República contra Lula. Entre os incluídos no levantamento estão Jair Bolsonaro, sua esposa, Michelle Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Outros governadores, como Romeu Zema (Minas Gerais), Ratinho Júnior (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás), também tiveram os nomes testados em cenários com o petista.

O levantamento foi feito pela Paraná Pesquisas, que entrevistou pessoas de todas as regiões do país entre os dias 15 e 18 de agosto. Desde o início do ano, o instituto realiza pesquisas com intenções de voto para a Presidência encomendadas pelo PL, partido de Bolsonaro, ou por outras legendas da oposição.

O último levantamento que testou os nomes da direita contra Lula foi divulgado dia 30 de julho. Nele, Lula liderou em todos os cenários, acima da margem de erro.

No mesmo encontro, também será apresentada às lideranças da oposição uma pesquisa sobre a avaliação do governo Lula. Um dos principais focos é a economia.

Pesquisa

A pesquisa apresentada nessa quinta-feira (22) para lideranças da oposição mostrou Jair Bolsonaro numericamente à frente de Lula nas intenções de votos para a Presidência. Bolsonaro, que está inelegível, aparece com 37,4% das intenções de voto, enquanto Lula tem 36,3%. Ambos estão tecnicamente empatados. O terceiro colocado é Ciro Gomes , com 6,8%.

O levantamento foi feito pela Paraná Pesquisas. O resultado é similar à última pesquisa realizada em julho, que mostrou empate técnico entre Lula e Bolsonaro. No mês passado, porém, o petista estava na frente, com 38,3%, e Bolsonaro tinha 36,9%.

Nos cenários testados com outros nomes do bolsonarismo, Lula está na dianteira. O presidente tem 37% das intenções de voto num eventual disputa contra Michelle Bolsonaro, que está com 30,5%. Ciro Gomes aparece novamente em terceiro, com 8,2%.

Na disputa com Tarcísio de Freitas, Lula desponta com 37,1% da preferência, e o governador de São Paulo aparece com 25,4%. O terceiro colocado é, mais uma vez, Ciro Gomes, com 10,1%.

O levantamento ainda testou os mesmos nomes em um eventual segundo turno para a Presidência da República. Em todos os cenários Lula foi vitorioso, ocorrendo novamente empate técnico com Bolsonaro. O petista apareceu com 42,3% das intenções de voto e ex-presidente com 41,4%.

Já na disputa com Michelle apoiada pelo marido, Lula tem 45% e a ex-primeira-dama 41,8%. No cenário com Tarcísio de Freitas apoiado por Bolsonaro, Lula está com 44,9% das intenções de voto e o governador com 39,8%. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/a-nova-pesquisa-da-oposicao-que-testa-michelle-bolsonaro-tarcisio-e-lula-para-a-presidencia-da-republica/

Nova pesquisa da oposição testa Michelle, Bolsonaro, Tarcísio e Lula para a Presidência da República

2024-08-22