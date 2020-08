A Nova Zelândia completou cem dias sem transmissão doméstica do coronavírus neste domingo (9), mas o governo do país fez avisos para a população porque há risco de reaparecimento do Sars-Cov-2, como aconteceu no Vietnã e na Austrália. O país de 5 milhões de habitantes é um dos mais seguros do mundo para evitar a Covid-19.

A vida dos neozelandeses voltou ao normal, mas as autoridades estão preocupadas que as pessoas agora se recusam a fazer os testes e deixaram de usar o aplicativo de rastreamento de contato do governo. Até mesmo ignoram regras de higiene para prevenção da transmissão.

“Chegar a cem dias sem transmissão comunitária é uma marca significativa, mas mão podemos ser complacentes”, disse Ashley Bloomfield, do departamento de Saúde. “Nós vimos em outros países a rapidez que o vírus pode re-emergir e se espalhar em locais onde ele estava sob controle, e precisamos estar preparados para impedir futuros casos na Nova Zelândia.” Há, atualmente, 23 casos ativos de pessoas que estão isoladas e 1.219 casos totais.

Ressurgimento

O Vietnã, que passou três meses sem detectar nenhuma transmissão doméstica, agora está correndo para controlar um novo surto em Danang.

A segunda maior cidade da vizinha Austrália, Melbourne, está em um bloqueio de seis semanas devido a um aumento nos casos. A segunda onda de casos no município foi, em grande parte, resultado de falhas na quarentena.

“Para países como Austrália e Nova Zelândia, a fonte de tais surtos é provavelmente o isolamento controlado e as instalações de quarentena, devido ao grande número de pessoas detidas e aos múltiplos turnos de funcionários envolvidos no cuidado deles”, disse Michael Baker, professor doutora em saúde pública pela Universidade de Otago.

Houve casos de retorno de neozelandeses que escaparam da quarentena e outros deslizes de segurança. A Nova Zelândia aumentou na semana passada os testes em instalações de quarentena e clínicas e começou a trabalhar em tecnologia para rastrear pessoas usando a tecnologia Bluetooth.

A primeira-ministra Jacinda Ardern deu início à sua campanha de reeleição, chamando-a de “eleição Covid”.

Mas um ressurgimento de casos devido ao cansaço de Covid poderia desencadear uma reação contra ela e dar à oposição uma chance de voltar à disputa eleitoral.

Espanha

A Espanha registrou na última sexta-feira (7) o maior número de casos de infecção pelo novo coronavírus em um mesmo dia, ao contabilizar 1.895 resultados positivos em testes de diagnóstico, o que eleva o total desde o início da pandemia da Covid-19 para 314.362. A quantidade pode ser ainda maior, já que o balanço não incluiu os dados de Aragón, no Leste, por problemas técnicos. A região é a mais afetada do país, seguida por Madri.

Além disso, o País Basco contabilizou 403 resultados positivos em testes de diagnóstico. Já a Catalunha apresentou queda nos números e teve 113, segundo o Ministério da Saúde. A grande preocupação das autoridades locais ao redor de toda Espanha é com relação aos eventos noturnos, que explicam cerca dos 500 surtos registrados no território.

Na região da Catalunha, por exemplo, atividades de lazer em espaços fechados estão proibidas, e o governo regional optou por prolongar a medida por mais 15 dias. Segundo dados do Departamento de Saúde do Executivo da Catalunha, as crianças e jovens entre 10 e 29 anos representam 26% de todos os casos de pessoas infectadas na região. Durante a primeira onda, o índice era de apenas 6%.