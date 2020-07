“Não entendemos ainda porque alguns são assintomáticos e outros não”, exemplificou o diretor-executivo do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan.

Oriente Médio e Norte da África

Durante a coletiva desta quarta, o diretor regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, Ahmed Al-Mandhari, demonstrou preocupação com o avanço dos casos da Covid-19 no Oriente Médio e na África, principalmente no Irã, Iraque, Arábia Saudita e Paquistão.