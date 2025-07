Brasil A orientação que poderia dificultar a saída do senador Marcos do Val do Brasil

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Marcos do Val não podia deixar o Brasil porque havia uma ordem do STF, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Agência Senado)

A decisão de reter o passaporte ou proibir um investigado de deixar o país não é suficiente para impedir uma fuga. E isso ficou claro no caso do senador Marcos do Val (Podemos-ES), que deixou o Brasil mesmo com medidas judiciais pendentes.

O problema não está apenas na decisão em si, mas no que vem depois: na falha da comunicação entre o Judiciário e a Polícia Federal (PF). E essa falha tem nome, número e data.

Desde 16 de fevereiro de 2025, está em vigor a portaria nº 117 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, assinada pelo ministro Luis Felipe Salomão. O texto orienta que magistrados comuniquem diretamente à PF os comandos de impedimento de saída do território nacional.

Em outras palavras: não basta aprender o passaporte. É preciso que o nome da pessoa impedida de viajar esteja no sistema da PF. Só assim, na prática, o controle migratório funciona. E isso vale inclusive para quem tenta sair com:

Um segundo passaporte, de dupla cidadania;

Ou apenas com o RG, em viagens para países do Mercosul.

Sem esse registro no sistema, basta apresentar o documento válido e seguir viagem. Pode ser o caso com do Val, que saiu usando documento diplomático.

Já Marcos do Val não podia deixar o Brasil porque havia uma ordem do STF, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

A orientação de Salomão é clara: a proibição precisa ser efetivada no sistema da PF, sob pena de não valer nada — nem no balcão da imigração, nem nas máquinas de reconhecimento facial.

Enquanto isso não for regra — e aplicada de fato — a sensação de que a Justiça está sendo desrespeitada só aumenta. E o risco de investigados por tentativa de golpe escaparem do país continuará no radar.

Moraes bloqueia contas e cartões do senador Marcos do Val

O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias, salários, chaves PIX e outros bens do senador Marcos do Val (Podemos-ES), informou o Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi adotada após o parlamentar descumprir medidas cautelares, segundo a Corte.

Inicialmente, a defesa informou que a restrição também atingia a filha do senador. Após a publicação, o STF afirmou que não houve nenhum bloqueio de contas ou cartões da filha de Marcos do Val.

A decisão ocorre dias após do Val descumprir uma ordem do STF ao deixar o Brasil durante o recesso parlamentar, mesmo sendo alvo de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é investigado por suposta intimidação de agentes federais que apuravam a trama golpista.

O parlamentar viajou para Orlando, nos Estados Unidos, por Manaus (AM), utilizando passaporte diplomático — apesar de a Primeira Turma do STF ter determinado a apreensão do documento e o bloqueio de R$ 50 milhões em bens do senador desde agosto de 2023.

