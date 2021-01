A diretora do IMDH, irmã Rosita Milesi, afirma que outras 1,6 mil pessoas também foram apoiadas ou assistidas, seja no aspecto da documentação ou em ações sócio assistenciais, somando assim, 2 mil atendimentos no DF.

“Não temos informações sobre quantas destas permanecem no DF ou eventualmente foram para diferentes Estados do País, em busca de trabalho ou para se reunirem com familiares”, explica.

A Cáritas Arquidiocesana de Brasília tem um projeto que, desde 2018, oferece casas provisórias para refugiados que chegam à capital. De acordo com o diretor-executivo da entidade, Paulo Henrique de Morais, as famílias acolhidas podem ficar entre três e cinco meses nessas residências, até que tenham trabalho e condições de se sustentarem.