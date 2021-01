Rio Grande do Sul A pandemia já custou quase 9.500 vidas no Rio Grande do Sul. Testes positivos de coronavírus se aproximam de 480 mil

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Estatística foi atualizada com o acréscimo de 3.593 casos positivos e 54 desfechos fatais. (Foto: EBC)

Divulgado no final da tarde deste sábado (9), o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) ampliou para 478.501 o número de testes positivos de coronavírus em dez meses de pandemia no Rio Grande do Sul. Já as mortes por Covid totalizam 9.413. A estatística foi atualizada com o acréscimo de 3.593 casos positivos e 54 desfechos fatais.

Do total de infectados gaúchos até agora, 452.882 (95%) já se recuperaram da doença, que desde outubro atinge todos os 497 municípios gaúchos. E no que se refere aos casos em andamento, o contingente de indivíduos em quarentena doméstica (com ou sem sintomas) ou internação hospitalar é de 16.154 (3%).

Caso se mantenha o ritmo de notificações verificado nas últimas semanas, o Rio Grande do Sul deve cruzar a linha de 500 mil testes positivos de coronavírus até o fim deste mês, ao passo que os óbitos por Covid podem chegar a 10 mil.

Confira, a seguir, o perfil resumido dos falecimentos mencionados pelo relatório deste sábado, com informações sobre o município de residência (em ordem alfabética), gênero (feminino ou masculino) e idade – em uma faixa de 24 a 92 anos, porém com amplo predomínio de idosos no cômputo geral de vítimas.

– Balneário Pinhal (homem, 87);

– Bento Gonçalves (homem, 80);

– Capão do Leão (homem, 48);

– Carazinho (mulher, 64);

– Caxias do Sul (homem, 30);

– Caxias do Sul (homem, 75);

– Caxias do Sul (mulher, 68);

– Coxilha (homem, 64);

– Fagundes Varela (homem, 78);

– Faxinalzinho (mulher, 82);

– Ibirubá (homem, 88);

– Igrejinha (mulher, 75);

– Imbé (homem, 67);

– Marcelino Ramos (mulher, 72);

– Montenegro (mulher, 50);

– Nova Bassano (mulher, 83);

– Nova Prata (mulher, 70);

– Osório (mulher, 64);

– Passo Fundo (homem, 52);

– Passo Fundo (mulher, 77);

– Passo Fundo (homem, 65);

– Picada Café (homem, 77);

– Rosário do Sul (mulher, 72);

– Rosário do Sul (homem, 82);

– Santa Cruz (homem, 85);

– Santana do Livramento (homem, 79);

– Taquari (mulher, 74);

– Tenente Portela (mulher, 80);

– Três de Maio (homem, 51);

– Tucunduva (mulher, 62);

– Uruguaiana (mulher, 59).

Capital e Região Metropolitana

– Canela (mulher, 61);

– Alvorada (mulher, 92);

– Canoas (mulher, 74);

– Canoas (homem, 46);

– Canoas (homem, 65);

– Canoas (homem, 90);

– Canoas (mulher, 70);

– Canoas (homem, 71);

– Esteio (homem, 54);

– Guaíba (homem, 50);

– Porto Alegre (homem, 24);

– Porto Alegre (homem, 75);

– Porto Alegre (mulher, 66);

– Porto Alegre (mulher, 71);

– Porto Alegre (mulher, 67);

– Porto Alegre (homem, 60);

– Porto Alegre (homem, 79);

– Porto Alegre (mulher, 77);

– Porto Alegre (mulher, 53);

– Porto Alegre (mulher, 87);

– Viamão (mulher, 43);

– Viamão (mulher, 88).

(Marcello Campos)

