Porto Alegre A partir de segunda, retirada do Cartão Cidadão em Porto Alegre deve ser feita no Tudo Fácil do Pop Center

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir de segunda-feira (7), a entrega do Cartão Cidadão em Porto Alegre passará a ser realizada em novo endereço no Centro Histórico. Os beneficiários serão atendidos na unidade do Tudo Fácil no terceiro andar do Pop Center (avenida Júlio de Castilhos, 235), das 9h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira. Não haverá mais atendimento na avenida Borges de Medeiros.

O novo espaço conta com escada rolante e elevador. No Tudo Fácil, os beneficiários deverão retirar uma senha específica para procedimentos relacionados ao cartão, e os servidores do Banrisul farão a entrega em cinco guichês. A expectativa é de que sejam realizados cerca de 4,8 mil atendimentos por mês.

O Cartão Cidadão é usado para o pagamento de benefícios do Devolve ICMS, Devolve ICMS Linha Branca, Todo Jovem na Escola e Professor do Amanhã (além do Volta por Cima, já encerrado). Para fazer a retirada, os titulares devem apresentar documento com foto e número do CPF. Antes de se deslocarem, é importante que as pessoas verifiquem se têm direito aos benefícios.

A mudança de local afeta apenas os cidadãos que moram em Porto Alegre e foi possível após a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e o Banrisul. No restante do Estado, não há alterações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/a-partir-de-segunda-retirada-do-cartao-cidadao-em-porto-alegre-deve-ser-feita-no-tudo-facil-do-pop-center/

A partir de segunda, retirada do Cartão Cidadão em Porto Alegre deve ser feita no Tudo Fácil do Pop Center

2025-04-03