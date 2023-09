Porto Alegre A partir desta segunda, os ônibus de Porto Alegre devem circular com o ar-condicionado ligado quando a temperatura for superior a 24°C

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Cerca de 70% da frota de ônibus de Porto Alegre tem ar-condicionado Foto: PMPA/Divulgação Cerca de 70% da frota de ônibus de Porto Alegre tem ar-condicionado. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre orientou as empresas que operam o transporte coletivo sobre o uso do ar-condicionado a partir desta segunda-feira (2). Os veículos devem circular com o equipamento ligado quando a temperatura for superior a 24°C, conforme o decreto 19.836/2017.

“Começamos, já no mês de setembro, a conversar com os operadores sobre o tema, solicitando que fizessem as manutenções necessárias para que os 70% dos carros que possuem o equipamento possam funcionar a partir do começo do mês de outubro”, explicou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

A frota total (operante mais reserva) da Capital é de 1.173 ônibus. Destes, 819 possuem ar-condicionado (cerca de 70%). Conforme a prefeitura, as empresas estão renovando a frota e adquirindo coletivos com ar-condicionado.

Castro Júnior destacou que a prefeitura fiscalizará o funcionamento do equipamento nos coletivos. “De praxe, estaremos nos terminais e nas garagens. Os usuários, em caso de dúvida, podem ligar para 118 ou 156”, completou.

