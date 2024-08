Geral A partir desta segunda, três linhas de ônibus da Zona Sul de Porto Alegre têm reajustes na tabela horária

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Os novos ajustes são em linhas operadas pelo Consórcio Viva Sul. (Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou novos ajustes na oferta das linhas 165 – Cohab, 176 – Serraria (Rodoviária) e 179 – Serraria, operadas pelo Consórcio Viva Sul em Porto Alegre. A partir desta segunda-feira (26), a linha 165 passa a ter um aumento de dez viagens por sentido; a linha 176, sete viagens por sentido; e a linha 179 amplia em sete viagens no sentido bairro-Centro e oito viagens no sentido Centro-bairro.

Para mais informações sobre as mudanças e para consultar as novas tabelas horárias, os usuários podem utilizar o site linhas.eptc.com.br e o aplicativo Cittamobi.

Sentido duplo

Desde sábado (24), a rua Balduino Roehring, entre a rua Alfa e a rua Carlos Huber, em Porto Alegre, passou a ter sentido duplo. Anteriormente, a via funcionava em sentido único, da rua Carlos Huber em direção à rua Alfa. Além da mudança de sentido, foi instalado um novo conjunto de semáforos no cruzamento da rua Carlos Huber x rua Balduino Roehring.

Ciclovia

Em reunião com as diretorias das secretarias de Mobilidade Urbana e de Obras, além da EPTC e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), na última sexta-feira (23), o prefeito Sebastião Melo determinou a suspensão da liberação do trecho da ciclovia da avenida Ipiranga, entre as avenidas João Pessoa e Salvador França.

A revisão da medida se deu para a reavaliação de questões como segurança e mobilidade urbana no trecho, visando a busca de um modelo mais adequado de circulação, seguro e com fluidez no trânsito.

Também foi determinado um reforço ostensivo na fiscalização da EPTC, ao longo da via, para orientar ciclistas e motoristas.

Geradores elétricos

Em outra frente, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforça a necessidade de que locatários ou proprietários de geradores elétricos preencham o formulário de autorização para uso de via pública na capital gaúcha, para concessão de licença para utilização dos equipamentos que ocupam espaços públicos.

A EPTC enfatiza que a má acomodação de geradores em vias públicas pode gerar transtornos à mobilidade urbana, causando riscos à segurança de motoristas e pedestres. Para garantir que esses equipamentos sejam alocados de forma adequada e segura, é imprescindível que os usuários preencham o Formulário de Autorização para Uso de Via Pública – Licenças para Mudanças, Estacionamento, Caçamba Estacionária, Concretagem.

Os interessados devem preencher o formulário disponível no site da EPTC. O procedimento do uso de caçambas estacionárias (contêineres) na via deverá estar de acordo com a Lei 10.474/2008. Para mais informações, entre em contato com a EPTC pelo telefone 118.

