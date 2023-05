Geral “A paz ficará mais próxima”, diz o presidente da Ucrânia ao chegar à reunião dos sete países mais ricos do mundo

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2023

Volodimir Zelenski chegou neste sábado (20) em Hiroshima, no Japão. (Foto: Reprodução)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, chegou neste sábado (20) em Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula do G-7, que tem a presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Reuniões importantes com parceiros e amigos da Ucrânia. Segurança e cooperação reforçada para a nossa vitória. A paz se tornará mais próxima hoje”, publicou o líder ucraniano em suas redes sociais.

O pouso do avião francês que trouxe ZelenskI ao Japão foi acompanhado por toda a imprensa internacional, que mantém expectativa sobre qual será a postura dos países em desenvolvimento – incluindo o Brasil – no encontro, após a chegada do presidente da Ucrânia.

Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, Lula resiste a atender ao pedido de Zelenski por um encontro reservado durante a cúpula do G-7.

O presidente brasileiro chegou a encaixar em sua agenda uma reunião com o presidente de Ilhas Comores, Azali Assoumani, que está à frente da União Africana, mas não respondeu ao presidente da Ucrânia. O Brasil tenta adotar uma postura neutra no conflito no Leste Europeu.

O presidente Lula tem uma agenda cheia para este domingo (21), último dia da cúpula do G-7 em Hiroshima. Já são seis reuniões marcadas, entre chefes de governo e empresários, para além da visita dos chefes de governo ao Parque Memorial da Paz e da sessão conjunta “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero”.

A eventual reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, no entanto, ainda é uma dúvida.

Agenda

Confira a agenda completa do presidente Lula para o domingo. Os horários são do Japão, 12 horas à frente de Brasília:

– 08h30: Visita dos chefes de delegação e cônjuges dos países convidados e das organizações internacionais ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima;

– 09h50: Encontro com o Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau;

– 10h40: Encontro com o Primeiro-Ministro da República da Índia, Narendra Modi;

– 11h45: Sessão de trabalho do G7 + países convidados: “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero”;

– 14h30: Encontro com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres;

– 15h15: Encontro com o Primeiro-Ministro da República Socialista do Vietnã, Pham Minh Chinh;

– 16h15: Encontro com o Presidente da União das Comores, Azali Assoumani;

– 17h00: Reunião com conglomerados empresariais e banco de financiamento japonês.

Segurança alimentar

O comunicado assinado pelos países do G-7 e convidados não criticou a Rússia pela guerra na Ucrânia, mas focou na segurança alimentar. O governo Lula já havia sinalizado que queria evitar um tom mais duro contra Moscou por conta de sua posição de neutralidade.

No texto conjunto deste sábado, os signatários se comprometem a trabalhar juntos para responder ao agravamento da crise de segurança alimentar global, ampliada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O peso do conflito é reconhecido.

“A guerra na Ucrânia agravou ainda mais a atual crise de segurança alimentar em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Observamos com profunda preocupação o impacto adverso da guerra na Ucrânia e enfatizamos que ela está causando imenso sofrimento humano e exacerbando as fragilidades existentes na economia global”, diz o comunicado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

